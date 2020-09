Selena Gomez : un film, des records et sa marque de maquillage. Retour sur la folle semaine de la chanteuse !

En 2020, les fans de Selena Gomez sont comblés ! Depuis 2016, la jeune femme s’est montrée très discrète. Peu présente sur les réseaux sociaux, elle a eu de sérieux problèmes de santé, qu’ils soient physiques (une greffe de rein, conséquence terrible de son lupus) ou mentaux (elle a été internée pour détresse psychologiques). Son troisième album solo qui devait sortir en 2017 (lancé par les tubes Bad Liar et Fetish) n’a jamais vu le jour.

Mais après plusieurs mois à se concentrer sur sa santé mentale, la chanteuse est enfin de retour. Après avoir foulé les marches du festival de Cannes en 2019 (à l’occasion de la présentation en ouverture du film The Dead Don’t Die dans lequel elle joue), la chanteuse a dévoilé le titre évènement Lose You To Love Me. C’est quelques semaines plus tard qu’elle a annoncé la sortie de son album tant attendu, Rare, pour le 10 janvier 2020.

Un succès qui ne dément pas malgré son absence

En 4 ans, Selena Gomez ne s’est pas faite oublier. Elle a sortie des tubes mondiaux en collaboration avec d’autres artistes (It Ain’t Me avec Kygo, Wolves avec Marshmello, Taki Taki avec DJ Snake) et a continué de produire sa série télévisée pour Netflix, 13 Reasons Why (elle a enregistré pour l’occasion le tube Back to You).

Mais les fans attendaient avec impatience son album et ils ont répondu présents. Pour la troisième fois de sa carrière, son album solo est arrivé en tête du Billboard 200. Après Stars Dance et Revival, la jeune femme domine une nouvelle fois les charts du monde entier. A l’heure actuelle, Rare s’est déjà écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde.

Et la chanteuse ne chôme pas. En avril, elle sort la version Deluxe de l’album, agrémentée de trois chansons (dont Boyfriend) et surtout, elle surprend ses fans en collaborant avec le groupe coréen Blackpink, quelques semaines après avoir révélé son duo avec Trevor Daniel.

Ice Cream : le tube de cette fin d’été

Avec la chanson Ice Cream, le succès a immédiatement été au rendez-vous. Il s’agit de la troisième vidéo la plus vue sur Youtube en 24h et la collaboration entièrement féminine qui connait le plus de succès. A l’heure actuelle, quelques jours seulement après sa mise en ligne, la vidéo a dépassé les 200 millions de vues. C’est la vidéo la plus rapide de Selena Gomez à dépasser ce symbolique cap, n’en déplaise aux haters.

Mieux encore, la chanson devrait arriver à la 13ème place du Billboard Hot 100, classement référence aux USA. Il s’agirait du premier TOP 20 des chanteuses de Blackpink, elles qui connaissent un succès fou à travers le monde mais qui ne parviennent pas encore à totalement s’imposer aux États-Unis. Cette collaboration est l’occasion pour elle d’asseoir leur domination mondiale en profitant de la notoriété de Selena Gomez qui, de son côté, est déjà arrivée en tête du classement (avec Lose You To Love Me).

Selena Gomez rejoint un club très fermé sur Spotify

Le succès ne s’arrête pas là pour la chanteuse. Le 8 septembre, sa chanson en collaboration avec Kygo It Ain’t Me a dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify. Un chiffre tout bonnement incroyable ! Et c’est la troisième fois que la chanteuse voit une de ses oeuvres dépasser ce cap ! We Don’t Talk Anymore et Taki Taki ont déjà tracé ce chemin.

«It Ain't Me» a maintenant dépassé la barre des 1 MILLIARDS de streams sur Spotify! C'est la troisième chanson de Selena à atteindre ce jalon! pic.twitter.com/LnIHQjTsZo — Selena Gomez France (@selena_sourcefr) September 7, 2020

De ce fait, avec trois musiques qui ont dépassé le milliard d’écoutes, Selena Gomez rejoint le club des artistes féminines à avoir trois (ou plus) de chansons milliardaires ! Elle peut désormais s’asseoir sans honte à la table de Cardi B ou Dua Lipa, dont le succès en streaming n’est plus à prouver.

En parallèle de tout cela, Selena Gomez communique autour de la sortie de The Broken Heart Gallery, une comédie romantique qu’elle a produit et qui sort le 11 septembre prochain. Le long métrage a séduit les critiques américaines et devrait trouver son public. Et ça ne s’arrête pas là car la chanteuse de Rare a également sorti sa très attendue marque de cosmétique qui a séduit les influenceuses beauté et les utilisatrices. Selena Gomez a donc pleinement investi l’année 2020 et nous attendons avec impatience de voir ce qu’elle nous réserve pour les mois à venir.