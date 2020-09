Qui est Sandra Sisley, la femme de l’acteur Tomer Sisley ?

Sandra Zeitoun de Matteis s’est faite connaître du grand public en 2016 en devenant chroniqueuse pour la chaîne C8. Les téléspectateurs auront eu l’occasion de la découvrir à plusieurs reprises dans Touche pas à mon poste, l’émission présentée par Cyril Hanouna. Mais Sandra n’avait pas chômer avant d’en arriver là et a vu sa carrière évoluer au fil des années grâce à ses rencontres et un carnet d’adresse bien rempli.

De serveuse à directrice de sa propre agence

D’abord étudiante en droit, Sandra Zeitoun de Matteis devient serveuse dans le club de Cathy Guetta. Sans doute épatée par la jeune femme, l’ex-épouse du plus célèbre DJ français lui propose un poste de directrice pour son agence évènementielle. Une belle opportunité pour celle qui a toujours aimé cet univers. Par la suite, elle devient cheffe d’entreprise en créant Warrior Production (anciennement Bombasse Produit) et produit de nombreux documentaires et clips. Elle finira par organiser des soirées privées très prisées durant le Festival des Cannes après la création de sa propre agence, Sandra & Co.

La femme du comédien Tomer Sisley

En couple avec l’acteur dans les années 90, la jeune femme épouse finalement le producteur Valéry Zeitoun. Ensemble, ils ont un fils appelé Dino. Mais en 2016, elle retrouve son ex et leur relation est officialisée sur le tapis rouge du Festival de Deauville. Ils finissent par se dire oui, en novembre 2017.

Dans l’émission Il en pense quoi Camille ? où elle était chroniqueuse, la jeune femme a montré qu’elle n’avait pas la langue dans sa poche, elle qui confiait avoir eu plus de 100 partenaires dans sa vie. On a hâte de retrouver ce franc-parler et cette générosité dans TPMP : Elles refont la télé, puisqu’elle a été choisie pour rejoindre cette équipe 100% féminine.