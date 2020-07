Ariana Grande et BLACKPINK : une nouvelle collaboration prévue pour le mois d’août ? Les fans sont impatients !

Le phénomène Kpop n’est pas prêt de se terminer tant les records tombent les uns après les autres. Au sommet de la liste des nombreux groupes qui tentent de se faire une place, nous pouvons citer deux groupes, le premier entièrement masculin, et le second entièrement féminin : BTS et BLACKPINK.

Les deux groupes font tomber les records les uns après les autres, vendant des millions de disques à travers le monde.

En 2020, c’est l’album de BTS qui est d’ailleurs le disque le plus vendu dans le monde, avec plus de 5 millions d’exemplaires.

Loin devant une Selena Gomez, dont l’album Rare s’est pour le moment écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires.

How You Like That : le clip évènement de BLACKPINK

Pour lancer leur nouvelle ère, le groupe féminin a proposé la chanson How You Like That. Et une chose est sûre, les fans ont répondu présent : la vidéo a été vue plus de 82 million de fois en 24 heures, explosant le record détenu par… BTS, avec la vidéo Boys With Luv (en feat avec Halsey), vue quant à elle 74 millions de fois en une journée.

Et les records ne s’arrêtent pas là. Il s’agit de la vidéo qui a atteint le plus vite les caps symboliques des 100 millions et 200 millions de vues.

Trois semaines après sa sortie, elle affiche le joli score de 330 millions de vues, et est déjà la 17ème vidéo la plus aimée de la plateforme. Un véritable phénomène.

Bientôt un duo évènement avec Ariana Grande ?

Le groupe de Kpop compte bien asseoir sa domination mondiale en devenant de vraies stars aux États-Unis. Et à l’image de BTS, cela passe par des collaborations avec des stars locales. Dernièrement, elles apparaissaient sur l’album Chromatic de Lady Gaga, avec la chanson Sour Candy qui, en dépit d’être seulement une track sur l’album (et non un single) est déjà un succès.

Pour continuer sur cette belle lancée, BLACKPINK a révélé qu’elles sortiraient une nouvelle chanson en aout, en featuring avec un artiste dont le nom est encore caché. C’est en aout 2020 que nous découvrirons cette nouvelle chanson, comme vous pouvez le voir ci-dessous grâce à l’image promotionnelle qu’elles ont partagé sur les réseaux sociaux.

ON VA L'AVOIR NOTRE COLLAB BLACKPINK FT ARIANA C BON C SÛR pic.twitter.com/I7lRFYD1QY — 𝒮ℯ𝒶 ⁷🍒ً (@UTXPIAJK) July 23, 2020

Pourquoi les fans pensent à Ariana Grande ?

Tout de suite, Ariana Grande s’est retrouvée en Tendance sur Twitter. Les fans sont persuadés que le featuring se fera avec elle. Pourquoi ? Car elle a aimé la publication du groupe sur Instagram, alors qu’elle ne les suit pas. Pour les fans, cela représente une vraie preuve.

#NEWS @ArianaGrande a aimé le post de Jennie (qui annonce le nouveau single du groupe BlackPink). Il faut prendre en compte qu’Ariana ne follow pas Jennie, donc son like n’est pas ‘involontaire’ 👀 pic.twitter.com/RC1ICqVQWP — France Sweetener 🦋 (@FranceSweetener) July 23, 2020

De plus, il y a quasiment un an jour pour jour, elle indiquait qu’elle rêvait de faire un duo avec le groupe phénomène. Son rêve s’est-il exaucé ? Réponse dans quelques semaines.

Mais Ariana Grande n’est pas le seul nom qui a été cité par les internautes. Certains pensent qu’après BTS, Halsey aurait pu collaboré avec le girls band. Ont été également cités Shawn Mendes, Selena Gomez, Charlie Puth et même DJ Snake, qui avait posé avec les chanteuses lors de la précédente édition de Coachella. Oui, les rumeurs partent souvent de petits détails.

Ariana Grande enchaîne les duos !

Ariana Grande est l’artiste de sa génération à avoir fait le plus de collaborations au cours de sa carrière. Parmi les stars avec lesquelles elle a partagé une (ou plusieurs chansons) nous pouvons parler de Nicki Minaj, The Weeknd, Lady Gaga, Justin Bieber, Mac Miller, Jessie J, Zedd ou encore Iggy Azalea.

Elle rajouterait de ce fait à cette longue liste le girls band BLACKPINK et on imagine déjà la chanson exploser les records à travers le monde. Ariana Grande fait partie des artistes qui vendent le plus de disques à travers le monde, et en s’alliant avec le groupe coréen, les records risquent une nouvelle fois de voler en éclats.

Les fans espèrent en tout cas ne pas se faire trop de films pour ne pas se retrouver déçus, surtout quand beaucoup pense qu’il pourrait en réalité s’agir d’Halsey. Nous aurons la réponse dans quelques jours, en attendant, rien ne vous empêche de faire des hypothèses autour de la prochaine chanson évènement de BLACKPINK.