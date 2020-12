Thierry et Annie de l’Amour est dans le pré : bientôt séparés ? Thierry se confie sur TPMP !

Qui ne connaît pas l’Amour est dans le Pré, émission produite par le Groupe M6 et présenté par la charismatique Karine Le Marchand. Le programme diffusé sur M6 connaît toujours un succès de taille malgré les nombreuses saisons proposées. Interrogé par Cyril Hanouna le 13 octobre, Thierry a précisé que tout allait bien avec Annie, mais il fallait aussi lui demander.

L’émission, qui en est à sa 15ème édition, enregistre des records d’audience et comptabilise de plus en plus de fans au fil des saisons.

Le but du programme ? Donner aux agriculteurs et éleveurs la chance de rencontrer l’amour de leur vie !

C’est une promesse qui séduit de nombreux téléspectateurs. Ils réagissent d’ailleurs vivement à chaque nouvel épisode sur les réseaux sociaux et sont toujours autant émus par les histoires d’amour que vivent les candidats.

Annie et Thierry : un couple très touchant

Des couples mythiques se créent et les internautes prennent plaisir à suivre leurs aventures. C’était d’ailleurs le cas du couple d’Annie et Thierry qui s’est formé lors de la 7ème saison de l’émission en 2012.

Tout le monde avait suivi avec émotion leur parcours et leur amour naissant. Le caractère fort de Thierry, sa franchise et son naturel, ont fait de lui un personnage emblématique de l’émission diffusée par M6. Ils comptabilisent déjà 8 ans d’amour !

Annie semblait être l’épouse idéale pour Thierry car elle le comprenait plus que quiconque et ils avaient de nombreuses affinités en commun.

Plus amoureux que jamais, ils étaient devenus une référence et même un exemple pour tous les candidats de l’Amour est dans le Pré. Un couple mythique parmi tous les autres.

Alors que tout le monde pensait que leur amour durerait toujours après leur beau mariage, le couple bat de l’aile selon des nouvelles révélations choc d’Annie.

Annie se confie : sa relation avec Thierry est tendue

Annie a révélé qu’elle passait un moment très dur aux côtés de Thierry.

En effet, la belle-famille de son époux ne semble pas l’apprécier.

C’était déjà le cas au début de leur relation mais sa belle-mère et ses beaux-frères n’ont toujours pas l’air de vouloir l’accepter.

Ils essaient de les séparer quotidiennement et cette situation pèse énormément sur le moral du couple.

Annie pensait cependant que les tensions s’apaiseraient avec le temps mais ce n’est pas le cas.

Elle a avoué ne pas comprendre la raison de leur acharnement alors que la fille de Thierry l’a tout à fait acceptée dans la famille.

« Le plus important, c’est ma fille, et elle considère Annie comme sa maman. Nous sommes une famille solidaire. J’aime ma femme, alors tant pis pour ma mère et mes frères. » avait déclaré Thierry, visiblement très amoureux de sa femme.

En plus de toutes ses tensions familiales, la ferme de Thierry a subi un terrible incendie qui a ravagé 500 m² de son exploitation.

Heureusement pour lui, il n’était pas dans sa ferme le soir de l’incendie puisqu’il mangeait chez sa femme, Annie.

Le couple emblématique de l’Amour est dans le Pré résistera-t-il encore longtemps malgré tout ce qui leur arrive ?

Anne et Thierry forment un couple très touchant et les internautes sont nombreux à les suivre. Leur mariage avait notamment été au coeur de nombreuses réactions très sympathiques. L’homme que vous aviez pu découvrir dans l’Amour est dans le Pré il y a quelques années est donc un candidat emblématique de ce programme. Annie et Thierry sont assez discrets, mais si M6 propose un éventuel récapitulatif, vous pourriez finalement les découvrir à nouveau. En effet, la chaîne dévoile parfois des émissions notamment pour savoir ce que sont devenus les participants à l’émission L’Amour est dans le pré. Ce serait l’occasion de retrouver certains personnages emblématiques.