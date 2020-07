Shy’m magnifique : elle nous dévoile tout avec ses nouvelles photos

Avec une splendide photo en noir et blanc sur Instagram, la star affiche un décolleté plongeant ultra sexy, dans son “journal de bord”, qui est une sorte de correspondance qu’elle entretien tous les jours avec ses fans pendant cette période de confinement.

Les commentaires élogieux et parfois avec une pointe d’humour inondent son profil Instagram, et font fondre les internautes comme neige au soleil.

Avec Shy’m, c’est vraiment l’été avant l’heure et ses fans lui répondent: « difficile de te regarder de dans les yeux », « wow une bombe », « Incoyablement belle”, etc.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 53 (ᵈᵃᵐⁿ). “𝙄𝙡“ 𝙚𝙨𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙪 🌞🤡 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 7 Mai 2020 à 3 :54 PDT



Très active sur les réseaux sociaux, la belle brune, à qui on connaît une belle carrière de chanteuse, s’est lancée un nouveau défi il y a quelques temps, et c’est aujourd’hui sur les écrans de télévision comme actrice que nous pouvons depuis quelques semaines la découvrir.

Elle est la nouvelle héroïne de la série “Profilage” sur la chaîne de télévision TF1, avec comme partenaire l’acteur Philippe Bas qui interprète le commandant Rocher, Shy’m, quant à elle, campe le personnage d’une experte en profilage. Nous pouvons aussi retrouver au générique, l’actrice Odile Vuillemin, et l’acteur Jean-Michel Martial. Une nouvelle aventure pour la chanteuse qui donne ainsi un nouvel élan à sa carrière.

Malheureusement, TF1 a pris la décision d’arrêter la diffusion de la série et de sa saison 10, depuis début avril. Bien que les téléspectateurs semblaient conquis avec un score d’audience de près de 6 000 000 pour suivre l’épisode 3, soit 22 % de part de marché. Les résultats semblaient confirmer que la production avait vu juste en intégrant l’actrice Shy’m au casting.

Comme pour différencier son nom de star de la chanson et son métier d’actrice dans lequel elle débute, elle souhaitait être affichée au générique avec son vrai nom, belle preuve d’humilité. Chanteuse, danseuse, elle avait aussi remporté « Danse avec les stars« , émission de laquelle elle deviendra même jury, présentatrice (La nouvelle Star), Shy’m est maintenant comédienne.

Voir cette publication sur Instagram So Fresh & So Clean Clean 🧖🏽‍♀️ Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 29 Avril 2020 à 3 :22 PDT

Née à trappes, Tamara Markhe, comme Jamel Debouzze, La Fouine, Omar Sy ou encore Nicolas Anelka, la star s’est fait une belle place au soleil en quelques années et multiplie les projets. Elle se dirigerait donc aussi, aujourd’hui, vers une carrière d’actrice.

Il faut dire que, en plus de son talent, son physique est pour le moins avantageux et ces dernières photos postées sur son compte nous montre une fois de plus sa plastique irréprochable.

En cette période de quarantaine où tout tourne au ralenti, la belle brune continue de communiquer avec ses fans et il y a quelques heures, proposait un cliché qui aura eu le mérite de réchauffer les coeurs et les corps, hot, hot, hot… Sans vulgarité mais avec une sensualité à outrance, Shy’m sait jouer de ses atouts…

Sur son compte instagram, elle postait également un message qui expliquait qu’elle se languissait de retrouver ses amis et ses proches et d’organiser ses soirées apéros. « Quand il y avait encore des Mojitos à foison et des copains à la maison » écrit-elle en légende.



Côte coeur, Shy’m a connu des hauts et des bas. En septembre 2017, c’était la fin de son idylle avec le tennisman professionnel Benoît Paire. Un amour de plus de deux ans qui n’aura malheureusement pas tenu. Peut être dû aux emplois du temps chargés des deux tourtereaux et de deux carrières bien remplies, leur histoire avait pris fin.

« Quand tu es en couple pour voir ta copine soit elle se sacrifie et met sa carrière entre parenthèses, soit tu la vois moins et une relation à distance c’est compliqué », confiait à l’époque le champion de tennis dans les colones du magazine Society.

Aujourd’hui, Shy’m aurait retrouvé l’amour, et son nouveau compagnon n’est autre que le neveu de la belle Belgo portugaise, la chanteuse Lio, et le fils de l’actrice Helena Noguerra. Tanel de son prénom, le jeune homme est quant à lui mannequin et acteur. On a notamment pu le voir dans des films comme « La belle personne » ou dans un court métrage en 2008 « Il fait beau dans la plus belle ville du monde ». Tanel Derard est également musicien, il joue de la guitare. Mais, Shy’m reste très discrète sur sa vie privée, et on ne sait pas grand chose de sa vie amoureuse.

Il y a quelques jours sur son profil Instagram, elle annonçait la perte de son compagnon et beaucoup ont cru y voir une déclaration sur sa vie sentimentale. Tamara Marthe Shy’m annonçait donc la perte d’un être cher, mais non pas de son petit ami mais le décès de son chien, triste nouvelle qui visiblement avait fortement ému la belle Shy’m.

Voir cette publication sur Instagram Tuto frange avant carnage SVPPPPPP 🌾⛏ Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 23 Avril 2020 à 5 :57 PDT

En cette période de confinement, la chanteuse nous fait donc partager des petits bouts de sa vie sur ses réseaux, et a ravi ses fans qui heureux de la retrouver, lui témoignent leur amour avec leurs messages.

Il y a quelques jours, la chanteuse avait aussi une pensée pour tous ceux qui vivent de l’industrie du spectacle, et qui ont été contraints par la force des choses de stopper toutes leurs activités. Sur son compte Twitter, elle partageait ces mots:

« C’est cool de faire partie de la rubrique divertissement à la fin de chaque journal de 20h00, de voir (non sans émotion) des millions d’artistes en visio concerts (même 3 secondes). Mais de leur situation, on en parle quand ? Tous les métiers y sont passés. …..et tant…mieux. …mais le spectacle vivant, l’audio visuel….tous ces métiers qui nous ont aidés à sortir de ce confinement, de nos murs, de nos canapés. Les maquilleurs, les musiciens, les stylistes, habilleuses, la déco, le son, la lumière, les danseurs, régisseurs, techniciens et tant d’autres. Bref, ces métiers que la culture génère, ils font quoi après ce confinement, sans spectacle, sans concert, sans festival , sans tournage, j’espère que quelques lignes du discours de ce soir seront réservées à ce sujet”.

Un joli message pour toutes les petites mains d’une profession qui comme beaucoup d’autres, souffrent de la crise actuelle.