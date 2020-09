Shy’m : petit cliché sympathique avec une vue totalement directe sur son décolleté !

Vous ne le savez peut-être pas, mais Shy’m s’appelle Tamara Marthe, elle est à l’origine de nombreux succès dans le monde de la musique. Vous n’avez donc pas pu passer à côté de certains titres comme Et alors, Je sais ou encore Prendre l’air. Difficile de lister tous les tubes de Shy’m puisqu’ils sont nombreux. Généralement, il suffit que la star sorte un single pour qu’il se hisse rapidement en tête des charts.

Les nombreux talents de Shy’m

Certains pensent que la jeune femme née à Trappes au milieu des années 80 est seulement chanteuse, mais la réalité est différente. En effet, elle est aussi auteure, compositrice, interprète, danseuse et chorégraphe. Si vous regardez ses clips, vous pourrez constater que Shy’s sait bouger et cela est aussi valable sur les plateaux de télévision ou sur scène.

Elle est aussi actrice et animatrice, elle a également participé à Danse avec les stars .

. Plusieurs albums sont aussi très populaires comme Agapé sorti en 2019 et Caméléon en 2012.

Il suffit de se promener sur YouTube pour écouter toutes les playlists en hommage à Shy’m puisque les fans sont nombreux en France.

Sur son compte Instagram, elle publie très régulièrement des photos, elle vous invite ainsi au coeur de son quotidien et vous ne serez pas déçu. Généralement, lorsque vous la découvrez à la télévision, elle est simple, elle est identique sur son compte Instagram. Elle peut alors poster une photo avec une petite blessure au niveau du genou. Elle est également actrice, vous avez pu notamment la découvrir dans la saison 10 de Profilage.

Des commentaires élogieux pour Shy’m

Il suffit qu’elle partage une photo pour que les commentaires soient rapidement au rendez-vous et généralement ils sont unanimes pour préciser que son corps est parfait au même titre que son décolleté. Ce dernier est donc visible sur son compte Instagram, mais Shy’m fait preuve d’élégance, ce qui n’est pas toujours le cas pour ces stars qui dépassent parfois les limites avec leurs clichés ou leur vidéo. Vous pourrez alors découvrir les styles de Shy’m, ses tenues ou encore ses poses dignes d’un mannequin à succès.

La chanteuse montre qu’il n’y a pas non plus de limites au niveau de la chevelure, elle peut opter pour des versions lisses très sympathiques et élégantes, voire ondulées pour un look beaucoup plus sauvage qui semble plaire à tous les internautes. N’hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram de la chanteuse, vous serez clairement satisfait et comblé de la découvrir au quotidien et souvent sans filtres. Ce sera aussi l’occasion de découvrir ses coups de coeur en matière de livre ou encore ses chorégraphies. Avec près de 822 k d’abonnés, la jeune femme est largement suivie en France et sans doute dans le monde entier.