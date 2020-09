Selena Gomez : un nouveau record de like sur Instagram avec cette photo importante !

Si Selena Gomez n’est plus la personnalité la plus suivie sur Instagram (elle est restée assise sur le trône pendant deux ans et demi avant d’être dépassée par Cristiano Ronaldo), elle n’en reste pas moins la personnalité la plus influente des réseaux sociaux, et c’est Mark Zuckerberg le créateur de Facebook qui le dit. La jeune femme a décidé de prendre la parole aujourd’hui pour parler de son physique, et dire qu’elle l’aime. Pour ce faire, elle met en avant la cicatrice que lui ont laissé les complications liées à sa greffe de rein, qu’elle a subi en 2017.

Une photo importante sur l’acceptation de soi

« Quand j’ai subi ma greffe de rein, je me rappelle qu’il m’était très difficile de montrer ma cicatrice. Je ne voulais pas être prise en photo donc je portais des vêtements qui la recouvraient. Maintenant, plus que jamais, j’ai pris confiance en moi par rapport aux épreuves que j’ai passées, et j’en suis fière (…) Tous les corps sont beaux« .

La jeune femme fait passer un message positif et n’hésite donc pas à montrer sa cicatrice. Celle-ci apparaît au niveau de sa cuisse droite. Pourquoi ici vous demanderez-vous ? Tout simplement car après avoir été opérée en juillet 2017, l’une des artères a rompu et la chanteuse a dû être opérée à nouveau en urgence. Les chirurgiens lui ont donc prélevé une artère au niveau de la cuisse, raison pour laquelle elle affiche avec fierté cette cicatrice aujourd’hui.

Lorsqu’elle avait annoncé avoir été opérée (c’était il y a un peu plus de trois ans, presque jour pour jour), Selena Gomez avait révélé sa cicatrice au niveau du ventre ainsi que des photos juste avant l’opération, aux côtés de son amie Francia Raisa, qui lui a fait don de son organe vital (vous pouvez les voir ci-dessous) :

Des records en série pour cette photo

Les fans ont répondu présent et ont aimé en masse la photo. Selena Gomez détenait jusqu’alors le record de la photo à atteindre le million de likes le plus rapidement possible. Elle avait réussi cet exploit avec une photo d’elle en Italie, et en seulement un peu plus de huit minutes. Et la jeune femme a failli être battu… par elle-même. Cette nouvelle photo la dévoilant en maillot de bain a été aimé 1 million de fois en seulement 9 minutes.

En revanche, des records sont tombés pour les 2 et 3 millions de likes. C’est la photo qui a atteint le plus rapidement ces deux paliers. Les deux millions ont été atteints en seulement 19 minutes. Il en aura fallu 34 pour atteindre les 3 millions. Quelques heures après sa mise en ligne, la jeune femme affiche près de 12 millions de likes. La photo pourrait très prochainement figurer dans le classement des publications les plus aimées de tous les temps sur Instagram.

Les fans se mobilisent pour Lose You To Love Me

Cette publication a eu lieu au moment où les fans de la chanteuse ont décidé de promouvoir le lead single de son album Rare, la chanson à succès Lose You To Love Me. En tendances sur Twitter, les mots « Achetez Lose You To Love Me » sont apparus et, à travers le monde, ils ont été nombreux à acheter une nouvelle fois la chanson de Selena Gomez sur Itunes. Près d’un an après sa sortie, le tube a atteint à nouveau la première place du classement au Brésil.

Récemment, la chanteuse disait qu’elle aimait énormément ses fans et qu’elle avait parfois l’impression qu’ils travaillaient pour elle. Ils le prouvent une nouvelle fois, eux qui espèrent que la chanteuse sera nommée aux Grammy Awards. Pour ce faire, ils veulent que sa chanson culte fasse la Une de l’actualité, et rien de mieux que de lancer ce genre de tendances pour faire parler.

La chanteuse n’a jamais été nommée aux Grammy pour le moment, mais cette année pourrait être la bonne pour elle. Le magazine Rolling Stones la place parmi les grands favoris de cette édition, aux côtés de The Weeknd. Les nominations seront annoncées dans les prochaines semaines, et la chanteuse espère sans doute faire partie des heureux élus.