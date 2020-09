Selena Gomez sur l’amour : ‘Mes ex pensent que je suis folle’

« Et tous mes exs disent que je suis dur à comprendre, et c’est vrai » disait Selena Gomez dans sa chanson Anxiety qu’elle partageait avec Julia Michaels. Et si tout cela n’était pas qu’une chanson mais la réalité ? Alors qu’elle est actuellement en train de promouvoir sa marque de cosmétique Rare Beauty (du nom de son dernier album, Rare), elle a partagé une vidéo make up avec Nikkie Tutorials. L’occasion pour elle de se lâcher et de faire quelques confidences.

Les hommes demandent trop de travail à Selena Gomez

La jeune femme profite généralement de la tribune que lui offrent ses chansons pour se confier sur sa vie amoureuse. Il n’y a qu’à entendre le triptyque Love will remember / The heart want what it wants / Lose you to love me pour comprendre que Selena Gomez a souffert en amour, et notamment avec Justin Bieber. Le jeune homme avait reconnu sur Instagram avoir eu un comportement abusif avec la jeune femme par le passé. Lors de la promotion de son dernier album, la chanteuse avait fait des confidences glaçantes. Pour la première fois, elle se confiait.

« Il est dangereux de rester dans un état victimaire. Et je ne suis pas irrespectueuse, je sens que j’ai été victime de certains abus […] J’ai dû trouver un moyen de l’admettre en tant qu’adulte. Et je devais comprendre les choix que je faisais. Même si je ne veux certainement pas passer le reste de ma vie à en parler, je suis vraiment fière de pouvoir dire que je me sens plus forte et que j’ai trouvé un moyen de traverser cette période avec autant de grâce que possible« .

Mais auprès de Nikkie Tutorials, la chanteuse de Rare fait de nouvelles confidences concernant ses relations passées : « Chacun de mes exs pensent que je suis folle… Je m’en fiche (…) C’est vraiment drôle. J’ai sorti des choses qui dise que je veux un petit ami et tout ce qui va avec… Et je me dis, non, je ne le pensais pas vraiment. Les mecs demandent beaucoup de travail. »

Selena Gomez veut un petit-ami

Lors de la réédition de son album Rare, la chanteuse a dévoilé son nouveau tube, la chanson Boyfriend. L’écriture de cette chanson vient du jour où, avec ses collaborateurs, ils réfléchissaient à l’écriture d’une nouvelle chanson. Et tout ce que la chanteuse a su dire sur le moment était « je veux un petit-ami« . De là est née cette chanson qui fait la différence entre une volonté et un besoin.

« Je veux un petit-ami / Dis-moi qu’il en reste de bons / Je continue à tomber sur les mauvais, mais je veux l’amour / Encore et toujours / Je veux un petit-ami » chante-t-elle alors, comme pour nous montrer qu’elle est enfin prête à trouver le grand amour et qu’elle s’est désormais totalement remise de sa relation passée, toxique.

Une carrière qui s’envole

D’un point de vue professionnel, tout va en tout cas pour le mieux pour la jeune femme qui ne cesse de se diversifier. Elle continue de produire pour la télé (13 Reasons Why) ou pour le cinéma (The Broken Heart Gallery), a sorti sa marque de cosmétique et a réalisé un rêve qui date de sa jeunesse, et s’est imposée en quelques années comme l’une des plus grandes pop stars de sa génération.

Récemment, elle rejoignait un club très fermé, celui des artistes féminines qui ont trois (ou plus) chansons à dépasser le cap du milliard d’écoutes sur Spotify. It ain’t me a récemment rejoint Taki Taki et We don’t talk anymore. Selena Gomez est l’une des artistes les plus écoutées au monde, et son succès ne décroit pas. Il ne lui reste finalement plus qu’à trouver le grand amour et on espère pour elle qu’elle finira par le rencontrer. Après deux relations très médiatisées (avec Justin Bieber et The Weeknd), la jeune femme se tournera peut-être vers un inconnu. Pour vivre heureux, vivons cachés ?