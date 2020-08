Justin Bieber obsédé par Selena Gomez ? Un nouveau détail choque les fans !

Selena Gomez et Justin Bieber ont vécu une longue histoire d’amour faite de hauts et de bas. En 2018, ils se sont accordés une nouvelle chance, mais cela n’aura duré qu’un temps. La chanteuse n’a pas réussi à passer outre les infidélités de son compagnon et a préféré pour son bien-être s’en séparer. Deux mois plus tard, il s’affichait aux bras de Hailey Baldwin, mannequin américaine qui deviendra sa femme.

Dans sa chanson Lose You To Love Me, la chanteuse a réglé ses comptes avec son ex et s’est ouverte au monde entier sur son état d’esprit après cette rupture, elle qui a avoué avoir été psychologiquement abusée par le chanteur de Sorry (une chanson qui s’adressait d’ailleurs à Selena Gomez).

Justin Bieber est-il encore amoureux ?

Les fans de la chanteuse de Rare ont remarqué que son ex ne semblait pas avoir tourné la page. A plusieurs reprises, ils l’ont surpris se renseigner sur Selena Gomez, notamment lorsqu’il a partagé une photo de son écran d’ordinateur dans lequel on pouvait voir son historique. Il avait cherché sur Google des informations concernant la venue de Selena Gomez à Coachella. La jeune femme avait fait la surprise de venir aux côtés de Ozuna et Cardi B lors du set de DJ Snake afin qu’ils interprètent leur tube mondial Taki Taki.

Justin bieber getting exposed for searching selena Gomez's Coachella outfit pic.twitter.com/qf2B2udPTA — chart data (@taydrug) August 18, 2020

Et aujourd’hui, c’est un véritable clin d’oeil que semble faire Justin Bieber à Selena Gomez avec sa dernière story Instagram. Peut-être s’agit-il d’un hasard, comme l’indiquent les fans du chanteur, mais c’est en tout cas troublant.

Une référence à la future chanson de Selena Gomez

Il y a quelques jours, Selena Gomez a officialisé sur Instagram sa collaboration avec le groupe coréen Blackpink. La chanson sera disponible le 28 août prochain et le titre n’a pour le moment pas été révélé. En revanche, elle semble tourner autour du thème de… la glace. Les cinq chanteuses ont en effet commenté les publications avec des émojis glace et le poster promotionnel met en avant des glaces en bâtonnets.

Or, dans sa story Instagram, Justin Bieber a publié une photo d’une glace en bâtonnet qui ressemble comme deux gouttes à celle mise en avant sur l’affiche teaser. Il n’en fallait pas plus pour les internautes pour faire ce rapprochement. « L’obsession qu’a Justin Bieber pour Selena Gomez est terrifiante » écrit notamment un internaute en comparant les deux images.

the obsession justin bieber has with selena gomez is scary.. pic.twitter.com/tdH7oZtWrb — 𝗯𝘁 (@aotdts) August 19, 2020

Selena Gomez était récemment l’alibi de Justin Bieber

Une sombre histoire avait récemment rapproché les deux exs – et Selena Gomez n’a jamais réagit publiquement. Deux jeunes femmes accusaient Justin Bieber de viol, lorsqu’il était plus jeune (et en couple avec la chanteuse et actrice de Spring Breakers). Elles ont raconté en détail leur terrifiante histoire sur Twitter et le jeune homme s’est retrouvé dans la tourmente.

Pour se défendre, il a mis en avant Selena Gomez, expliquant qu’il se trouvait avec elle puisqu’elle était allée la voir à l’un de ses concerts. Il a fini par déclarer que ces histoires étaient factuellement fausses et n’a pas hésité à porter plainte : il réclame dix millions de dollars pour chaque histoire.

La chanteuse en route pour marquer l’histoire

Préparez-vous à entendre parler de Selena Gomez dans les jours qui viennent tant sa collaboration avec Blackpink est particulièrement attendue. La jeune femme s’est retrouvée en Tendance sur Twitter 13 jours consécutifs et a même cassé Instagram avec sa dernière publication la présentant avec David Henrie, son collègue des Sorciers de Waverly Place.

Elle fait encore partie des favorites pour les futurs Grammy Awards malgré son absence au MTV Video Awards (une absence qui a été extrêmement commentée sur les réseaux sociaux). L’année 2020 a véritablement été son année, elle qui est revenue avec l’album Rare le 10 janvier dernier, après près de cinq ans sans avoir sorti le moindre album. Les fans l’ont remercié comme il se doit puisque son lead single Lose You To Love Me a atteint la première place du Billboard Hot 100 (une première dans la carrière de la chanteuse) et l’album est arrivé en tête du Billboard 200 (pour la troisième fois consécutif).