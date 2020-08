Selena Gomez et Blackpink : le duo évènement officialisé !

Les rumeurs avaient vu juste mais rien n’était encore officiel. Lorsque le groupe Blackpink a annoncé une future collaboration, de nombreux noms ont été cités sur les réseaux sociaux, d’Ariana Grande à Halsey, en passant par DJ Snake (qui a démenti) et Charlie Puth. Mais ce sont finalement ceux qui pensaient à Selena Gomez qui visaient juste puisque la jeune femme l’a officialisé sur son compte Instagram. Son duo évènement arrivera le 28 août et risque d’exploser les records !

Une chanson qui va battre tous les records

Blackpink et Selena Gomez font parties des artistes féminines les plus écoutées au monde, celles qui vendent le plus de singles. Le dernier album de l’ancienne star de Disney Channel, Rare, s’est déjà écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires à travers le monde, et ce malgré une promotion minimale (peu de soutien radio, aucune performance live, pas de tournée prévue).

La chanteuse fait parties des rares artistes féminines à avoir plusieurs chansons qui ont dépassé la barre symbolique du milliard d’écoutes sur Spotify. Elle en compte deux actuellement (Taki Taki et We don’t talk anymore) et bientôt trois, puisque sa collaboration avec Kygo pour It Ain’t Me devrait atteindre cet incroyable chiffre d’ici quelques jours.

Quant à Blackpink, leur incroyable succès est également indéniable, elles qui brisent tous les records notamment sur Youtube, où elles sont plébiscitées. Leur dernier chanson, How You Like That a été vue par plus de 80 millions de personnes en 24 heures (explosant le précédent record) t affiche un peu plus d’un mois après sa sortie 414 millions de vues.

Un duo étonnant

Les connaisseurs savent que les univers de Selena Gomez et de Blackpink n’ont pas grand chose à voir. Les artistes proposent chacune une musique pop, souvent dansante, mais leur univers est particulièrement opposé. On se demande alors à quoi ressemblera le clip vidéo qui devrait également sortir le 28 août.

Le style de Blackpink est en effet extrêmement coloré, baroque et excessif. Les jeunes femmes dansent dans divers décors impressionnants qu’elles multiplient et enchaînent. Les danseurs se comptent par dizaines. On est loin de la simplicité de ce que propose généralement Selena Gomez.

Il n’y a qu’à voir le clip de Lose you to love me pour s’en convaincre. Pour trouver une vidéo musicale plus proche de l’univers de Blackpink, il faudrait se tourner du côté de son tube promotionnel Look at her now, mais encore là, la simplicité reste de mise.

La chanteuse n’a pas l’habitude de se retrouver au coeur de plusieurs figurants et danseurs, pas plus qu’elle ne multiplie les décors. Ses clips sont souvent simples, soignés et visuellement accrocheur, mais elle est généralement seule, même si le titre est dansant (à l’image de Wolves, sa collaboration avec Marshemello).

Une nouvelle qui met twitter dans tous ses états

L’annonce officielle a en tout cas retourné Twitter avec des centaines de milliers de tweets qui citaient Selena Gomez et / ou Blackpink. Si (notamment) les fans d’Ariana Grande ont massivement critiqué cette collaboration (qu’ils n’ont pas entendu) la plupart des internautes attendent avec impatience ce qui sera sans doute un incroyable tube.

Sur Apple Music, la page qui propose de pré-acheter le morceau ne fonctionnait pendant un moment à cause du nombre de connexions trop important. Cela rappelle encore une fois le pouvoir de Selena Gomez, elle qui a cassé Instagram dernièrement avec une photo nostalgique où on la retrouve aux côtés de David Henrie, qui jouait son frère dans Les Sorciers de Waverly Place.

Le réseau social n’arrivait plus à gérer l’afflux de likes et a préféré les geler. La chanteuse enchaîne en tout cas les bonnes surprises pour ses fans, elle qui a notamment annoncé que sa marque de maquillage Rare Beauty serait disponible à la rentrée. Côté musique, elle a précisé qu’elle travaillait déjà sur son futur album et qu’elle rêverait de faire un duo avec sa meilleure amie Taylor Swift. Affaire à suivre mais en attendant, place à Selpink in your area.