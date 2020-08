Selena Gomez : elle détient un nouveau record incroyable !

A 28 ans, Selena Gomez a déjà une belle carrière derrière elle, riche de plusieurs projets dans la chanson et la comédie, mais également la production. Devenue mondialement célèbre grâce à son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place (la série culte de Disney Channel), elle se lance en musique en 2008 tout en poursuivant en parallèle une carrière d’actrice.

Elle s’essaye à la production et devient notamment productrice exécutive de la série Netflix 13 Reasons Why qui connait un gros succès. En 2020, elle a sorti son dernier album, Rare, écoulé à près de 3 millions d’exemplaires à travers le monde et porté par son titre numéro 1 Lose You To Love Me tandis que sa marque de maquillage, Rare Beauty, sera disponible à la rentrée.

Selena Gomez : la reine des réseaux sociaux

Si la jeune femme n’est plus la personnalité la plus suivie sur Instagram, elle l’a été pendant longtemps et affiche aujourd’hui le score impressionnant de 187 millions de followers. Elle reste et restera la première personne à avoir dépassé le cap symbolique des 100 millions d’abonnés, ce qui lui permettra de faire la couverture de Time Magazine.

Bien qu’elle prenne beaucoup de distance avec les réseaux sociaux et n’hésite pas à les critiquer, Selena Gomez reste massivement suivie, et ses photos (plus rares que celles des autres personnalités) se paient le luxe de toujours faire parties des plus aimées, chaque année (en 2017, huit des dix photos les plus aimées sur Instagram venaient de son compte).

Des records de rapidité !

Cela fait plus d’un an que la jeune femme détient un record particulier sur Instagram. Celui de la personnalité à voir sa photo dépasser un million de likes dans le laps de temps le plus réduit possible. Un million ! Et Selena Gomez a réussi cela en seulement 8 minutes, et sans que la photo ne soit un évènement en soit puisqu’elle se montrait juste à Venise.

En 8 minutes, elle a récolté plus d’un million de likes et ce record n’est toujours pas tombé. C’est actuellement la dixième photo la plus aimée de tous les temps sur le compte. Ce qui impressionne, c’est que Selena Gomez est présente par deux fois dans le TOP 20 des photos les plus aimées d’Instagram, et elle est la seule à y figurer sans faire d’annonce particulière. Juste avec elle, ou des amis. Pouvoir, vous avez dit pouvoir ?

.@selenagomez's profile picture on @FaceBook has surpassed 2 MILLION likes in less than 10 hours it's the fastest post to do so in the platform.

SUPPORT SELPINK pic.twitter.com/LuFh9hT2Cg — Selena Gomez Charts (@SGChartUpdate) August 14, 2020

Le record tombe sur Facebook !

Et désormais, la chanteuse et actrice pourra se vanter d’avoir doublé ce record avec Facebook. Elle a en effet récemment changé sa photo de profil, à l’occasion de la sortie de Selena+Chef, émission de HBO dans laquelle elle cuisine en visioconférence avec des Chefs. En moins d’une heure, sa photo a été aimée plus d’un million de fois, ce qui est un record pour le réseau social.

Mark Zuckerberg parlait d’elle comme la personnalité la plus influente au monde sur internet, et il ne s’est certainement pas trompé. Elle détient également un autre record puisque la photo de profil a atteint les 2 millions de likes en 10 heures, ce qui ne s’était jamais produit auparavant.

Bientôt un record avec Blackpink ?

Et si les prochains records à tomber étaient musicaux ? On est prêt à le parier puisque la jeune femme a officialisé sa collaboration avec le groupe de kpop sud-coréen Blackpink. Or, le groupe est extrêmement populaire, surtout sur Youtube. Ce duo pourrait être un évènement sans précédent et conclure l’été d’une bien belle manière.

On imagine mal comment la chanson pourrait ne pas être un tube. Selena Gomez fait partie des artistes les plus écoutées au monde, et Blackpink, en quatre ans, s’est imposé comme une force de frappe du streaming. On attend avec impatience de découvrir cette nouvelle chanson, qui sortira le 28 août prochain. On a rarement autant attendu que l’été se termine.

En attendant, l’emploi du temps de Selena Gomez reste chargé, entre la diffusion de son émission, la promotion de son duo avec Trevor Daniels, la sortie de marque de maquillage et l’enregistrement de son futur album.