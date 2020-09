Justin Bieber : il se prend la tête avec son meilleur pote à cause de Donald Trump !

Justin Bieber est comme tout le monde ou presque. En effet, comme tout un chacun la star a des amis. Bien entendu il a un meilleur ami. Cet homme, c’est Christian Beadles, le frère de Caitlin, une ex-petite amie de Justin. Ce dernier est resté pote avec Caitlin mais est toujours encore le meilleur pote de Christian. Si Christian est bien moins connu que Bieber, il n’en est pas moins en train de se faire un nom sur la toile. Christian est en effet, le roi de la vidéo délire. Et ce qu’il fait est sympa. Mais celui qui est aussi le meilleur ami de la megastar canadienne a des opinions politiques. Cela tombe bien, l’interprète de Baby en a aussi. Mais les deux hommes ont des opinions diamétralement opposées. Là où Justin est démocrate, son pote est républicain. Et les deux se sont lancés dans une grande discussion via leurs comptes Instagram respectifs.

Les sujets à éviter quand on tient à ses amis

En fait, il ne faut pas de mentir. Il y a des sujets de discussion qui peuvent s’avérer déboucher sur des situations délicates. En effet, des sujets comme la politique ou la religion, voire l’éducation ou la sexualité peuvent parfois très vite envenimer une discussion, voire créer des brouilles. Bien sûr c’est relativement rare mais cela existe. En fait, c’est surtout lorsque les discussions ont lieu en public que cela peu parfois dégénérer. En effet, quand une telle discussion a lieu en public, les déclarations passionnées peuvent parfois l’emporter sur la raison. Il est donc très important de toujours raison garder, et de prendre du recul lorsque ce type de sujet tombe. Et les deux hommes n’ont pu s’empêcher de discuter de politique via les réseaux sociaux. Alors, pire que discuter politique, il n’y a que « discuter politique sur les réseaux sociaux ». Cela dérape plus facilement.

Les discussions sont plus vives sur les réseaux sociaux

Les discussions sont plus vives et peuvent être plus violentes voir plus clivantes sur les réseaux sociaux. En effet, les personnes discutent par écran interposé et donc les mots peuvent être moins bien choisis, mais de plus il y a des spectateurs et cela peut devenir gênant. En effet, certains peuvent s’en mêler. D’autres peuvent faire dévier la conversation dans une direction qui n’est pas du tout souhaitée. Enfin d’autres encore s’en mêlent en proposant des interprétations voire en jugeant alors que ce n’est pas du tout la question au départ. En fait les réseaux sociaux sont des outils merveilleux si on en connaît et les pièges et les limites. Et là, visiblement la discussion devient un peu dense entre Bieber et son meilleur pote.

Bieber et Beadles s’écharpent à propos de Trump

Très peu de stars sont républicaines. La plupart sont dans le camp démocrate. Il suffit de voir le nombre de stars qui ont récemment dézingué le milliardaire sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il est vrai que de son coté, Donald Trump est un grand fan du réseau à l’oiseau bleu. En fait, il twitt plus vite que son ombre et donc forcément ça tourne au vinaigre. Or, alors que Chritian Beadles et son ami Justin Bieber sont potes depuis leur enfance, le roi de la vidéo délire vient d’expliquer qu’il soutien la candidature de Donald Trump. Et il incite ses amis à également le soutenir. Justin Bieber lui, est un démocrate convaincu et il est en train d’essayer de dissuader son ami de glisser le bulletin du milliardaire dans l’urne. La pop star essaye de convaincre son ami de renoncer à vouloir voter pour Trump qu’il considère comme un homme qui n’est pas sain. Espérons que l’amitié gardera le dessus.