Rihanna : la chanteuse dévoile son anatomie, sous un haut qui ne cache rien ! Les fans sous le choc !

Alors que la jeune femme se fait discrète dans l'industrie musicale, elle peut au moins se vanter de son succès dans la mode et la beauté. En effet, à la tête de la marque Fenty, la chanteuse propose une gamme de maquillage et de lingerie particulièrement populaire.

Si vous aimez passer votre temps sur YouTube et regarder des vidéos d’influenceuses beauté, vous n’avez pas pu manquer la hype qui entoure les produits de Rihanna.

Chaque nouvelle sortie de sa marque Fenty est ultra médiatisée, profitant au passage de la grande visibilité de la star américaine.

Toutes les femmes du monde, qu’elles soient de couleur ou non, s’arrachent son make-up et ses pièces de lingerie, même si pendant ce temps-là, les fans de la première heure déplorent son absence sur la scène musicale.

La nouvelle collection de lingerie de Rihanna

Comme à l’accoutumée, Rihanna lance de nouvelles pièces de lingerie juste avant l’été, et dévoile des visuels de promotion qui donnent très chaud aux internautes. La star aux multiples talents sort donc bientôt une nouvelle capsule de lingerie, estampillée Summer 2020, et créée en collaboration avec le designer Adam Selman. Les premiers aperçus sont à tomber, comme vous pouvez le constater ci-dessous, et la campagne s’annonce visiblement torride. Celle qui est devenue en quelques années une prêtresse de la mode et de la beauté se montre plus belle que jamais dans les images, alors qu’elle porte un modèle qui lui sied comme un gant.

Maquillage des yeux sensuel, rouge à lèvres profond, soutien-gorge moulant et talons noirs sont au programme, pour promouvoir l’ensemble « Neon Nights ». Fabriqué dans un tissu transparent et associé à un shorty assorti. En prime, la box de Fenty, marque de Rihanna, se compose même d’une robe et de bas.

Fondée par Rihanna en 2017, cette ligne de lingerie très populaire propose des soutiens-gorge, des bodys et toute sorte de vêtements de nuit et de détente comme des leggings. Chaque pièce est créée dans différentes gammes de tailles, des plus petites aux plus importantes. De nombreuses actrices et chanteuses connues servent aussi d’égéries à Rihanna, comme la compagne de Matt Pokora, Christina Milian.

Rihanna a des problèmes avec son père

Il y a quelques semaines, le père de Rihanna, Ronald Fenty, affirmait dans la presse que sa célèbre fille lui avait sauvé la vie, en lui envoyant un respirateur directement depuis les États-Unis, pendant que celui-ci souffrait du coronavirus. Malheureusement, la réalité serait en fait tout autre.

Selon certaines sources proches de la jolie brune, le père et la fille entretiennent une relation plutôt difficile ces dernières années, et celui-ci n’a pas été en contact avec elle depuis de nombreux mois.

De même, Rihanna ne lui aurait pas envoyé de respirateur, pour la simple et bonne raison qu’elle n’était même pas au courant que son père avait le COVID-19.

Manifestement, la jeune femme est écœurée des propos tenus par son père dans le magazine « The Sun », et pense qu’il cherche une fois de plus à se faire de l’argent sur son dos. En effet, l’homme est coutumier du fait, au point que Rihanna a dû porter plainte contre lui lorsqu’il se présentait comme son agent. Décidément, après le père de Lady Gaga, les chanteuses américaines ont bien du mal avec leurs relations paternelles.