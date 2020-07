Pierre Ménès : son anecdote très coquine sur le footballeur David Ginola

Le chroniqueur de football a répondu aux questions de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu sur Youtube, dans leur talk show Le QG. Et on peut dire que Pierre Ménès s'est lâché, racontant une anecdote très coquine sur David Ginola.

Le chroniqueur Pierre Ménès est connu des fans de football pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Dans l’émission Canal Football club, il donne sans détour ses avis, n’hésitant pas à s’attaquer à de grandes stars de football ou aux Présidents des clubs. Son franc parler lui permet d’avoir une vraie communauté de fans, mais également de très nombreux détracteurs qui ne manquent pas de le critiquer à chacune de ses interventions.

Pierre Ménès : un proche des footballeurs

Le chroniqueur connait le football comme sa poche et évolue dans ce milieu depuis des années. Il a donc, avec le temps, acquit une certaine notoriété et les joueurs professionnels qui évoluent en ligue 1 le connaissent pratiquement tous.

Il n’y a qu’à voir la page Instagram du chroniqueur pour s’en convaincre, lui qui pose aux côtés de plusieurs footballeurs mondialement connus, signe que ceux-ci ne prennent pas mal ses attaques parfois acides. Il a notamment pris des selfies avec Neymar Jr et Memphis Depay, deux joueurs qui n’a pas épargné durant plusieurs de ses interventions au Canal Football Club.

L’anecdote coquine au sujet de David Ginola

Le chroniqueur a montré lors de son intervention dans Le QG qu’il n’avait rien perdu de son franc parler et n’a pas hésité à raconter quelques anecdotes.

Le sujet du débat tournait autour des footballeurs et des femmes qui les entourent. Dans l’inconscient collectif, les footballeurs professionnels sont souvent considérés comme des hommes à femmes, infidèles s’ils sont en couple. Pierre Ménès nuance toutefois cette idée. Il raconte en effet que tous les footballeurs ne sont pas infidèles, mais qu’ils en tout cas « des opportunités de dingue« .

Sur sa lancée, il raconte alors une anecdote qui concerne David Ginola, désormais réorienté comme animateur de La France a un incroyable talent.

« J’ai vu des footballeurs en boîte de nuit, du temps où je sortais, donc ce n’est pas récent récent, se faire attraper par le sexe par des nanas. David Ginola pour ne pas le citer«

Un débat autour des scandales sexuels chez les footballers

Si Pierre Ménès s’est laissé aller à cette anecdote, c’est parce qu’elle correspond au thème choisi par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, celui-ci tournant autour des scandales sexuels chez les footballeurs. Dans leur première question, ils demandent à Pierre Ménès si la rumeur concernant un professionnel qui aurait fait venir deux prostitués chez lui pendant le confinement est vrai. Le chroniqueur répond par l’affirmation, il s’agit de Kyle Walker (Manchester City).

Pierre Ménès semble connaître sur le bout des doigts toutes les anecdotes, lui qui dit s’appeler « Gossip Man » tant il connait les scandales qui ont éclaté dans le milieu du football.

On se rappelle notamment celui qui concernait Anthony Martial et Mélanie Da Cruz, une candidate de télé-réalité. L’ex du joueur (et maman de sa première fille) avait partagé des conversations qu’elle échangeait avec le footballer, dans lesquelles il lui faisait des avances. Mélanie a cependant décidé de lui pardonner puisqu’ils sont toujours ensemble aujourd’hui.

Pierre Ménès fête son anniversaire avec ses proches

On vous parlait récemment du chroniqueur du Canal Football Club, lui qui a fêté son anniversaire avec ses proches (dont un ancien candidat de Top Chef qui a pour l’occasion apporté de magnifiques gâteaux pour le dessert). Par la suite, il s’était retrouvé en toute intimité avec sa compagne Melissa au restaurant, pour fêter à deux ce jour si spécial de l’année.

Les fans de Pierre Ménès peuvent en tout cas s’estimer heureux de voir que celui-ci, malgré les ennuis de santé et les critiques, a décidé d’être fidèle à lui-même et de ne pas user de la langue de bois. Vous pouvez compter sur lui pour dire haut et fort ce qu’il pense, que cela plaise ou non.

Les plus impatients pourront, en attendant la rentrée, suivre son compte Twitter. Le chroniqueur est très actif sur ce réseau social et n’hésite pas à débattre avec les internautes (ce qui est parfois tordant). Pour être tenu au courant de l’actualité du football et des avis de Pierre Ménès, vous pourrez ainsi le retrouver ici : @PierreMenes.