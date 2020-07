Pierre Ménès : un candidat de Top Chef invité à son anniversaire apporte d’incroyables desserts

Pierre Ménès est une figure emblématique de la télévision française. S’il évolue dans le milieu très fermé du sport, il n’en reste pas moins connu de tous, lui qui n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense, quitte à s’attaquer parfois à de grandes stars du football.

Ses prises de position très franches ne lui permettent cependant pas de faire l’unanimité, et chaque année il figure au classement des chroniqueurs sportifs les moins aimés des internautes. Pas de quoi l’empêcher de dormir, il sait que cela fait parti du jeu et continue à donner son avis sans s’auto censurer. Surtout en ce qui concerne sa passion du football.

Pierre Ménès fête ses 57 ans avec ses proches

Dimanche 28 juin, Pierre Ménès a célébré, entouré de ses proches, son anniversaire. Il a profité de ce dernier jour du week-end pour réunir ses amis et sa famille, lui qui est en réalité né le 29 juin.

Auprès de sa compagne, la magnifique Mélissa, Pierre Ménès était le héros de la journée, la star du jour. Il n’a pas hésité à partagé dans sa story Instagram certaines photos de cette journée si spéciale, lui qui était auprès des gens qui l’aiment et le soutiennent quoiqu’il arrive.

Et il faut dire que le chroniqueur a besoin de ce soutien, lui qui de par son métier se retrouve souvent très critiqué. Et parmi les invités, certains internautes ont reconnu un ancien candidat de Top Chef, qui n’est pas venu les mains vides.

Merouan a ramené de superbes gâteaux !

Les fans de l’émission Top Chef, programme culte de M6, ont en effet immédiatement reconnu Merouan qui avait participé à l’émission en 2019.

Le jeune Chef de 29 ans a décidé d’offrir un beau cadeau à Pierre Ménès en ramenant un assortiment de desserts qui font saliver. Visiblement très heureux par sa présence (et celle des gâteaux), le chroniqueur de Canal Football Club a partagé plusieurs photos en story dans lesquelles nous pouvons voir l’ancien candidat de Top Chef, ainsi que ses créations, sublimes.

Pierre et Mélissa partagent un moment intime

Si Pierre Ménès semblait vraisemblablement vouloir être entouré de ses amis et de ses proches pour célébrer ses 57 ans, il a également voulu profiter de sa compagne Mélissa le temps d’un restaurant intime, où ils ont pu célébrer cette date rien que tous les deux.

La compagne du chroniqueur, visiblement très amoureuse de son homme, n’a pas hésité à partager ce moment intime avec les internautes. Sur les réseaux sociaux, elle a publié une photo de ce moment intime qu’ils ont partagé. Elle a accompagné le cliché d’une belle déclaration : « Joyeux anniversaire mon coeur, plein de belles choses ». Une déclaration simple et touchante qui a sans doute ému Pierre.

Après les soucis de santé, une vie sereine et belle avec Mélissa

Les deux amoureux semblent en tout cas plus heureux que jamais, eux qui sont passés par une terrible épreuve il y a quelques années. Pierre Ménès a en effet failli perdre la vie.

En août 2016, il indique en effet via son compte Twitter (sur lequel il est très actif) qu’il doit absolument se reposer en raison de problèmes de santé. On apprenait quelques mois plus tard qu’il subissait une greffe du rein et du foie à la suite d’une stéatose hépatique non alcoolique (maladie du soda). Il reviendra finalement sur le plateau du Canal Football club en avril 2017, très amaigri mais guéri ! Le chroniqueur a par la suite décidé de raconter son histoire dans le livre Deuxième mi-temps, qu’il a co-écrit avec Catherine Siguret.

Le couple est donc passé à travers une épreuve très difficile à vivre. Ceux qui sont en couple depuis 2011 ont cependant réussi à tenir le cap et affichent toujours un bonheur intacte et solide, et on espère que cela va encore durer longtemps.

Si vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité de Pierre Ménès ou de ses coups de gueule, on vous conseille en tout cas de suivre son compte Twitter. Le chroniqueur y est très actif et n’hésite pas à dire ce qu’il pense, comme à son habitude. De quoi vous faire bien rigoler, surtout quand il débat avec des internautes.