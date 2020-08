Guillaume Pley : l’hommage à son meilleur ami décédé ! Magnifique message qui prend les tripes !

Les fans qui suivent Guillaume Pley ont pu assister à une déclaration douloureuse et émouvante puisque son meilleur ami est décédé. Le jeune homme est souvent très enjoué et même euphorique lorsqu’il se retrouve à l’antenne.

Il a toutefois perdu son sourire et son envie de rire puisqu’il tente de se relever après cette douloureuse expérience. Il a donc voulu écrire quelques lignes pour lui rendre hommage.

Guillaume Pley a la gorge serrée lors de cette annonce

Comme c’est le cas pour de nombreuses personnes, Guillaume Pley n’avait pas eu la chance d’avoir un frère biologique, mais grâce à ce meilleur ami, il avait finalement trouvé un frère de coeur. L’annonce du 13 Avril 2020 a donc été bouleversante et tous les fans ont également été choqués. Leur relation était unique comme il peut le mentionner dans son post.

Tu peux être fier de toi et de ce que tu as fait, tout ce que tu as construit et de cette dernière bataille, où tu n’as rien lâché et tu ne t’es jamais plaint.

Dans ses quelques lignes, il donne des informations concernant la disparition de son meilleur ami qui aurait été emporté par un cancer. Il a également souhaité sur son compte Instagram revenir sur les derniers instants qu’il a pu partager avec son frère de coeur.

La vie est parfois injuste et le cancer ne devrait pas exister, merci au personnel soignant de l’hôpital Saint-André à Bordeaux de nous avoir permis de boire un dernier coup avec lui hier soir, le personnel soignant français déchire, et j’ai pas attendu le Covid pour le dire.

Des internautes bouleversés par Guillaume Pley

L’animateur que vous pouvez croiser parfois à la télévision ou encore sur NRJ a donc ému les fans qui n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien. L’histoire de cet animateur n’est pas la seule, le cancer emporte une multitude de vies dans le monde entier. Certains n’ont pas hésité à partager également un peu de leur histoire pour montrer qu’ils connaissaient parfaitement l’épreuve traversée actuellement. Comme c’est le cas pour de nombreuses personnes, Guillaume revient sur ses gestes, ses actes, ses pensées et il espère avoir été un ami à la hauteur des attentes.

Il espère aussi avoir été à ses côtés dans tous les moments, les plus simples comme les plus difficiles. Généralement, le compte Instagram de Guillaume est rythmé par les rires, les situations insolites ou encore les plateaux de télévision, mais ce 13 Avril, c’était une photo des deux hommes qui était au rendez-vous. Son message a donc trouvé facilement un écho puisque le jeune homme rassemble tout de même plus de 740 000 abonnés qui ne cessent de le suivre. Les publications sont assez régulières et près de 2800 ont été au rendez-vous ces dernières années.

Guillaume Pley traverse donc une période difficile en précisant que son ami est décédé des suites d’un cancer, ce n’est donc pas le coronavirus qui est à l’origine de ce décès. Depuis le partage de cette photo bouleversante, l’animateur est absent des réseaux sociaux, il faudra sans doute attendre quelques jours pour qu’il revienne distribuer la bonne humeur.