Zlatan Ibrahimović critique violemment Selena Gomez et Justin Bieber

Qui aurait pu penser un jour que les prénoms de Justin Bieber et Selena Gomez sortiraient de la bouche de Zlatan Ibrahimović ? Et pourtant. Le footballer adepte de propos cinglants n’a pas hésité à clasher les deux artistes. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne s’en prend pas à l’ancien couple pour des raisons personnelles mais critique leur musique, qu’il considère comme « de la merde« . Retour sur cette histoire.

David Beckham, un fan de Selena Gomez et Justin Bieber ?

Zlatan Ibrahimović n’a pas sa langue dans sa poche et se fait parfois critiquer pour cela. On se rappelle de la vive polémique qui avait suivi ses propos, lui qui avait dit alors qu’il jouait au PSG (il en était la grande star) que la France était « un pays de merde« .

Une prise de position qui avait fait réagir jusqu’à la classe politique française. Marine Le Pen avait même réagit, encourageant le joueur à quitter le pays : « Ceux qui considèrent que la France est un pays de merde peuvent la quitter. Voilà, c’est aussi simple que cela » avait-elle dit, surfant sur la polémique des propos.

Zlatan Ibrahimović plutôt adepte de rap ?

Il semblerait que le joueur use du mot « merde » dès qu’il est contrarié ou qu’il n’aime pas quelque chose ou quelqu’un puisque c’est avec ce qualificatif qu’il parle de la musique de Selena Gomez et Justin Bieber. En effet, voilà les mots qu’a employé le footballer lors d’une interview :

« Un jour Beckham nous a fait écouter sa playlist et il y avait beaucoup de Justin Bieber, Selena Gomez… On s’attendait à du Rap ou du Rock anglais. Au final c’était de la merde. C’est rassurant de savoir que Beckham est un homme comme les autres avec des défauts »

Il est vrai que les footballers ont plutôt tendance à écouter du rap français, eux qui sont souvent proches des chanteurs qu’ils écoutent (ceux-ci aimant généralement le football). Mais outre le fait que David Beckham peut aimer les deux chanteurs (c’est son droit le plus strict) une autre explication à leur présence dans sa playlist a été trouvée par des internautes.

David Beckham : une playlist pour ses enfants ?

David Beckham est en effet l’heureux parent de quatre enfants. Et ceux-ci étaient tous jeunes à l’époque où il côtoyait Zlatan Ibrahimović, eux qui jouaient ensemble au PSG (en 2013).

On peut donc logiquement penser que David Beckham, en bon père de famille, possède dans sa playlist des chansons qui font plaisir à ses enfants. En effet, à cette époque, Justin Bieber et Selena Gomez étaient encore de jeunes chanteurs qui n’avaient pas encore abordé un aspect plus mûr dans leur musique. Ils s’adressaient particulièrement aux enfants et adolescents, ce qui peut expliquer la présence de leurs chansons dans le téléphone du footballer.

Selena Gomez et Justin Bieber : un succès mondial incroyable

Peu importe les mots de Zlatan Ibrahimović, Selena Gomez et Justin Bieber n’ont plus rien à prouver à qui que ce soit.

La première fait partie des rares chanteuses à avoir trois chansons dans le Top 100 des morceaux les plus écoutés sur Spotify. La même semaine, deux d’entre eux ont dépassé la barre symbolique du milliard d’écoute : Taki Taki et We don’t Talk Anymore. D’ici quelques semaines, un troisième les rejoindra : le tube It Ain’t Me qu’elle a enregistré en collaboration avec Kygo.

Son troisième album solo Rare est arrivé premier au classement américain, pour la troisième fois consécutive de sa carrière, et elle fait partie des artistes les plus écoutées au monde.

Quant à Justin Bieber, son succès est également sans précédent, lui qui bat les records aussi vite qu’il enchaîne les tubes. Si son single Yummy n’est pas parvenu à atteindre la première place des charts américains, son album Changes s’en est chargé.

Le jeune homme est en revanche dans la tourmente car accusé de deux agressions sexuelles. Il a d’ailleurs utilisé son ex Selena Gomez comme alibi, ce qui a eu le don d’agacer les fans de la chanteuse qui ne veulent pas la voir être mêlée à ce genre d’affaire. Justin Bieber a en tout cas nié en bloc, et a apporté son soutien à l’acteur Cole Sprouse, également accusé d’agression sexuelle.