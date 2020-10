Paul Pogba : le footballer refuse de jouer pour la France à cause de Macron ? Il répond à la polémique

Qui aurait cru que le terrible meurtre de Samuel Paty, ce professeur qui a montré les caricatures de Charlie Hebdo à sa classe, aurait des répercussions dans le milieu du football ? Pas nous ! Mais c’est pourtant ce qu’annonçait le tabloïd The Sun dans un article expliquant que Paul Pogba avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, lui qui refuserait désormais de jouer pour l’équipe de France après les propos du président Emmanuel Macron (alors qu’il y a récemment fait son grand retour). Le jeune homme qui évolue à Manchester United a vite répondu. Retour sur cette improbable fake news.

La France boycottée par plusieurs pays du Moyen-Orient, et Paul Pogba ?

Samuel Paty est devenu malgré lui la figure de la lutte contre le terrorisme en France. Ce professeur sans histoire a été assassiné en pleine rue après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo dans le cadre d’un cours visant à enseigner aux élèves la liberté d’expression. Lors de l’hommage national rendu au professeur, le président Emmanuel Macron a affirmé que la France ne renoncerait pas aux caricatures, aux dessins. Ces mêmes caricatures ont d’ailleurs été affichées dans plusieurs villes de France, comme à Toulouse où elles ont été projetées sur la façade de l’hôtel de Région.

Cette décision a déclenché une sorte de vague antifrançaise au Moyen-Orient, avec notamment le Président Recep Tayyip Erdoğan qui appelle au boycott de produits français, lui qui aurait désigné Emmanuel Macron comme un ennemi. Une vague qui aurait incité Paul Pogba à faire de même ?

🔴 Paul Pogba annonce des poursuites judiciaires contre The Sun après la Fake News publiée par le média. (Instagram) pic.twitter.com/ShCJd8YWqc — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2020

Une fake news écrite par The Sun

Le tabloïd a expliqué qu’il était en mesure d’indiquer que le joueur français ne jouerait plus pour l’équipe de France suite aux propos de Macron. Il tiendrait cette incroyable nouvelle de plusieurs sources du Moyen-Orient. Cette nouvelle a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux et certains (qui ne sont pas Charlie) ont même soutenu la décision du joueur. Mais cette décision n’existe pas. Paul Pogba a démenti lui même la nouvelle sur Instagram.

« Donc The Sun a recommencé… » commence Paul Pogba, visiblement agacé par les fake news lancées fréquemment par le tabloïd anglais. « Il s’agit d’une information fausse à 100% qui affirme des choses que je n’ai jamais dites ou pensées. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certains médias m’utilisent pour créer des titres totalement faux dans un contexte fragile pour la France, en plus de mettre ma religion en avant par rapport à l’équipe de France. Je suis contre toute forme de terreur et violence. Ma religion n’est que paix et amour et doit être respectée. Malheureusement, certaines personnes sont des irresponsables qui écrivent ce genre d’articles, outrepassent leur liberté de journaliste sans vérifier l’infirmation, et créent ainsi une fake news sans se soucier de l’effet qu’elle peut avoir sur la vie des gens, sur ma vie. Je vais prendre des mesures légales contre ce journal et cet article totalement faux« .

Les fans rassurés !

Les amateurs de football peuvent être rassurés, le joueur ne désertera pas les compétitions internationales et sera évidemment au rendez-vous dès le mois de juin prochaine avec l’Euro 2020 (qui aura lieu en 2021, a priori, si le coronavirus ne joue pas une nouvelle fois les troubles-fêtes) et pour la coupe du monde qui suivra, si Didier Deschamps considère qu’il aura toujours sa place.

Cela nous rappelle évidemment à quel point les fake news se répandent comme une trainée de poudre et sont d’autant plus dangereuses lorsqu’elles trouvent leur origine dans un magazine reconnu. Récemment, Selena Gomez avait expliqué avoir discuté avec Mark Zuckerberg pour que Facebook et Instagram luttent contre la diffusion de fake news, surtout en cette période d’élections aux États-Unis. Paul Pogba a décidé de rapidement répondre et il a bien fait puisqu’en quelques heures seulement, l’information avait déjà fait le tour du monde. La magie des réseaux sociaux… ou pas.