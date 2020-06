Pascal Obispo : bouleversé par la mort de Christophe, il fait des révélations touchantes

Le monde de la chanson a été bouleversé par le décès du chanteur Christophe survenu à ses 74 ans le 16 avril 2020. Hospitalisé le jeudi 26 mars à Cochin à Paris, il a été par la suite transféré en Bretagne.

Le chanteur Christophe est décédé d’un emphysème le 16 avril

Sa femme a ensuite déclaré que Christophe était parti des suites d’un emphysème. L’emphysème est une maladie pulmonaire qui touche près de 2 millions de personnes en France. C’est en fait une maladie grave qui détruit progressivement les poumons.

Sa fille, Lucie, était là pour le soutenir jusqu’au bout. “Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné” avaient-elles déclaré dans un communiqué.

Pierre Lescure, très proche de Christophe, avait confirmé publiquement le décès du chanteur en lui adressant un beau message sur Twitter.

“Christophe est parti . Il s’est éteint en début de soirée à l’hôpital de Brest. Lucie ,sa fille était près de lui. On pense à lui,à elle,à ses tous proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique.”

Pascal Obispo et Christophe : des amis proches

Christophe avait beaucoup d’amis et de proches parmi les stars de la chanson. Parmi ses amis, il comptait notamment le très célèbre Pascal Obispo. Ce dernier avait également posté un message sur Twitter pour lui rendre hommage mais d’une façon plus poétique, en reprenant les paroles de le tube incontournable de Christophe “Les Mots Bleus”. Il les a modifiées avec l’heure du décès de son ami.

Il était 20h36 au clocher de l’église…

Un génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu…

Very sad song 🙏🌑🥀 pic.twitter.com/VMWbfS5fMF — pascal obispo (@ObispoPascal) April 16, 2020

Pascal Obispo était très proche de Christophe comme il l’affirme dans une interview menée par les journalistes de Télé 7 Jours. Il explique que, plusieurs semaines après, il ne s’en remettait toujours pas. D’ailleurs, il avoue avoir reçu des messages de son ami lorsque celui-ci était à l’hôpital à cause son emphysème.

« J’ai perdu un ami très cher, Christophe. Ca m’a bouleversé et m’affecte encore beaucoup. Quelques semaines avant sa disparition, nous avions échangé des messages, que je garde précieusement. Il disait que, jusque-là, il tenait bon. Avec son emphysème, il cochait malheureusement toutes les cases négatives. » a dit le coach de The Voice au micro de Télé 7 Jours.

Il continue de parler de Christophe, très ému. Il a même confessé que les deux hommes devaient se produire ensemble sur scène, lors d’un concert. Pascal Obispo allait tenir le rôle de bassiste le temps d’un concert.

Pascal Obispo confie qu’il aurait dû monter sur scène avec Christophe

Ce n’aurait pas été la première fois que les deux chanteurs partagent un concert. En effet, en 2006, ils se sont réunis pour chanter ensemble la chanson mythique de Christophe “Les Mots Bleus”. Ca doit également pour cette raison qu’il a souhaité utiliser des paroles de cette chanson pour son hommage sur Twitter.

Pascal Obispo, le cœur lourd, a décidé de dédier plusieurs publications à Christophe sur ses réseaux sociaux. Il dévoile ses clichés inédits de Christophe, notamment pendant qu’ils étaient ensemble. Ainsi, on voit le chanteur utiliser le piano de Pascal Obispo ou encore un superbe cliché en noir et blanc où il chantait.

Très touché par sa disparation, il a même publié un post sur Instagram avec une seule photo toute noire, sans image, et légendée avec un simple « C. ». On sent que c’est pour lui une vraie perte et cela fait beaucoup de peine à ses fans. Ils accusent même une double peine avec le décès de Christophe et la tristesse de Pascal Obispo.

Pascal Obispo, de retour dans The Voice

Sur une note plus joyeux, Pascal Obispo est l’un des membres du jury de The Voice 2020. A ses côtés, il peut compter sur Marc Lavoine, Lara Fabian et Amel Bent. Malheureusement, avec le coronavirus, la Production de TF1 a dû arrêter les tournages.

A ce sujet, Marc Lavoine avait dévoilé tristement qu’il pensait que l’émission ne reprendrait pas avant la rentrée. Si les habitués de l’émission était triste et impatients, ils sont ravis d’apprendre que leur programme préféré reprend finalement du service le samedi 6 juin ! Les tournages reprendront de façon inédite, avec des mesures spéciales mais les fans pourront retrouver leurs habitudes de télévision dès le 6 juin.

La neuvième saison de The Voice revient alors sur la chaîne TF1 après l’épreuve des demi-finales. Du côté de Pascal Obispo, c’est le candidat Abi qui va se battre pour obtenir sa place pour la finale et son coach espère bien le voir remporter la victoire.