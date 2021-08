Omar et Hélène Sy, l’incarnation du vrai amour… Ils ont l’air plus heureux que jamais, les fans apprécient !

Le couple Omar et Hélène Sy est l’un de ceux qui suscitent le plus d’émotion. Ils affichent toujours un bonheur authentique qui fait plaisir à voir.

Omar et Hélène Sy forment depuis plusieurs années, un couple qui fait envie. Contrairement aux personnages publics qui divorcent régulièrement, ces deux-là semblent vouloir vieillir ensemble. Ils se montrent très souvent ensemble sur les réseaux sociaux et à diverses occasions. On peut voir sur leurs clichés qu’ils semblent s’aimer comme au premier jour.

Omar et Hélène Sy : un couple comme on en voit rarement dans le monde du showbiz

Le couple Omar et Hélène Sy dure depuis déjà plus de 20 ans. Certains se demandent bien quel est le secret de leur bonheur, car c’est assez rare. On est plutôt habitué à voir les célébrités qui se marient en grande pompe. Par la suite, au bout de quelques années ou même quelques mois, ils divorcent. Avec Omar et Hélène Sy c’est tout le contraire. En effet, après deux décennies ensemble, le couple a l’air plus amoureux que jamais.

Ils ont actuellement 5 enfants, dont ils prennent soin de cacher le visage. Par contre le couple n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux. Ce samedi encore, Hélène Sy a partagé une magnifique photo d’elle et de son époux. La photo est en noir et blanc, et on peut y voir le couple très complice. Ils partagent un fou rire qui a pu être immortalisé, et qui démontre leur amour.

Le comédien âgé actuellement de 43 ans a lui aussi partagé la publication sur son compte. L’un comme l’autre, ils ont reçu des commentaires très touchants de la part des fans. « So cute, vous êtes trop beaux », « Amour et bonheur, très beau couple », « Quels beaux sourires tous les deux », etc. Plusieurs célébrités ont également commenté la photo du couple en y laissant des cœurs.

La famille Sy : une vie heureuse et épanouie loin des projecteurs

Depuis 2012, Omar Sy et sa famille vivent à Los Angeles. C’était juste après le succès du film Intouchables. Le comédien et acteur passe le clair de son temps sur les plateaux de tournage. Toutefois, il trouve aussi le temps d’être présent pour sa famille. Le couple a 5 enfants, même si ceux-ci sont absents sur la toile. Il s’agit de Selly (20 ans), Sabah (17 ans), Alhadji (14 ans), Tidiane (11 ans) et la petite Amani-Nour (4 ans).

Omar Sy avoue lors d’une interview qu’il a choisi de s’installer aux USA pour ses enfants. Il confie : « C’était surtout pour que mes enfants puissent grandir avec un père anonyme ». Il termine en disant : « Je n’avais pas les clés pour les élever et les protéger dans un pays où j’étais une personne connue ».

Ainsi, depuis leur arrivée aux USA, ils vivent loin des projecteurs. Ils profitent de moments heureux ensemble dans la plus grande discrétion, ce qui semble leur convenir.