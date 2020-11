Nicole Kidman : elle raconte son divorce traumatisant avec Tom Cruise, les raisons sont terrifiantes !

Nicole Kidman figure parmi les actrices les plus connues et talentueuses du cinéma contemporain. Maintes fois récompensée (aux Oscars, Golden Globes, Emmy Awards et même aux Festivals de Cannes et de Berlin), la comédienne a prouvé en plusieurs décennies tout l’étendue de son immense talent. Parmi ses spécialités, le rôle de la mère. Sa carrière peut s’analyser comme pourrait l’être celle d’un auteur, elle qui a voyagé dans le spectre de la maternité, de films en films. De la mère endeuillée (Calme Blanc, Rabbit Hole), à la mère dépassée (Strangerland) en passant par la mère par procuration (Australia) ou dérangée (Les Autres), elle s’est aventurée dans bien des territoires obscures et sombres et a prouvé qu’elle n’a peur de rien.

Une carrière au top alors que sa vie personnelle est au plus bas

Son entrée dans la cours des grands, elle la doit au film Calme Blanc. Tom Cruise la remarque et ils partagent l’affiche de Jours de Tonnerre. Ils tombent follement amoureux et partageront par deux autres fois un film ensemble, dont le culte Eyes Wide Shut qui détient encore le record du tournage le plus long du monde (plus de deux ans). Et alors qu’ils forment le couple le plus glamour et célèbre de Hollywood, ils divorcent. Nicole Kidman reçoit en effet un jour une lettre où son mari lui annonce sa raison qu’il souhaite mettre fin à leur mariage. La réalité se trouve du côté de la Scientologie. Avec Nicole Kidman comme femme, Tom Cruise s’est détourné de sa religion / secte et les dirigeants ne voient pas cela d’un bon oeil. Ils finissent par la considérer comme une ‘suppressive person‘ (les ennemis de la Scientologie) et débutent un lavage de cerveau auprès de ses enfants, pour qu’ils finissent par ne plus la considérer comme leur mère.

Nicole Kidman venait de tourner Les Autres et Moulin Rouge, et s’apprêtait à jouer Virginia Woolf dans The Hours, un film très dur et sombre qu’elle ne souhaitait plus faire suite à cette traumatisante séparation. Elle n’a pas pu se défaire du projet (qui avait en grande partie été monté grâce à son nom). Et heureusement, car elle recevra l’Oscar de la meilleure actrice pour sa magistrale interprétation. Avec ces trois films, elle a montré qu’elle n’était pas seulement « la femme de », mais une comédienne sur laquelle il fallait compter. Mais en coulisse, malgré la réussite, elle se sent plus seule que jamais.

Nicole Kidman a mis de temps pour se retrouver

« Lorsque j’ai reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour The Hours, j’étais très mal, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Public. Divorcée depuis deux ans, je n’avais personne avec qui le fêter. En plus, pour beaucoup, je restais Nicole Kidman, l’ex Madame Tom Cruise. Il m’a fallu du temps pour reconquérir ma propre identité. »

Si elle a pu aller de l’avant, c’est grâce à Keith Urban son époux, qui lui a montré une nouvelle vie. « Deux ans plus tard, je rencontrais Keith Urban lors d’une soirée à Los Angeles et ma vie a basculé. En m’installant avec lui dans le Tennessee, j’ai tourné le dos à un milieu peu bienveillant. Il est arrivé alors que je ne croyais plus en l’amour. J’étais à ramasser à la petite cuillère. Il a su me protéger et il m’a appris à être plus ouverte, plus à l’aise en société. Il me pousse à me dépasser, comme mes filles : les élever m’a obligée à me focaliser sur d’autres que moi. Les enfants, c’est parfait pour tuer l’égo ! Je regrette de ne pas avoir connu Keith avant : j’aurais eu plus d’enfants avec lui ! »

Depuis quelques années, Nicole Kidman montre qu’elle fait toujours partie des artistes les plus talentueuses de sa génération. Elle continue de briller au cinéma (Destroyer, Lion) et trouve un second souffle à la télévision, notamment avec Big Little Lies, série dans laquelle sa performance viscérale et stupéfiante a été acclamée par la presse et le public. Elle est actuellement à l’affiche de The Undoing, nouveau drame pour adulte de HBO dans lequel elle est toujours hypnotisante. Vous pouvez retrouver la série du OCS chaque lundi soir.