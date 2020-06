Nabilla dévoile sa surprenante solution pour garder la forme : les internautes sous le choc

Nabilla et Thomas ont trouvé une solution vraisemblablement très efficace pour garder la forme, et cela ne risque pas de faire l'unanimité tant la pratique est peu courante.

Avec près de 6 millions de fans sur Instagram (plus que certaines célébrités à la notoriété mondiale !) Nabilla est sans doute l’influenceuse française la plus influente, ou en tout cas celle issue de la télé-réalité qui est le mieux parvenue à fédérer les fans.

Pour récompenser sa communauté, elle n’hésite pas à partager son quotidien, les faisant entrer un peu plus dans son intimité de jeune femme, aux côtés de son mari Thomas. Et aujourd’hui, elle présente un procédé original et peu connu pour rester en forme.

Nabilla : de la télé-réalité à la notoriété

Le parcours de Nabilla est digne (à quelques évènement près) d’un conte de fée. Celle qui a commencé en tant que sulfureuse candidate de télé-réalité est désormais considérée comme une des influenceuses les plus (re)connues de France.

Depuis sa punchline « Non mais allo quoi » dans Les Anges de la télé-réalité 5 (NRJ 12 a d’ailleurs diffusé à nouveau pendant le confinement cette saison, pour le plus grand plaisir des fans), la carrière de la jeune femme s’est envolée.

Elle a eu droit à plusieurs télé-réalités dont elle était la star (avec sa famille et ses amis) et surtout, elle est parvenue à se faire une place télévisuelle en dehors de ce format, notamment grâce à Cyril Hanouna qui a fait d’elle la grande star de Touche pas à mon poste. Un gros coup pour le présentateur mais aussi pour la jeune femme, qui a pu toucher un nouveau public et développer sa notoriété.

Nabilla : jeune maman comblée

Après plusieurs déboires d’autre privé qui ont pourtant rendus publics, Nabilla et Thomas se sont retrouvés et ont fini par se marier. Amoureux, ils s’expatrient à Dubaï, là où ils comptent bien élever leur premier enfant, Milann.

Et la jeune femme n’a pas hésité à partager son quotidien de femme enceinte à ses abonnés, qui se plaisent à suivre ses aventures au jour le jour. L’ancienne candidate emblématique de télé-réalité peut se vanter d’avoir traversé une grossesse qui s’est globalement bien passée, contrairement à Jessica Thivenin qui a connu plus de bas que de hauts.

Enceintes au même moment, les deux futures mamans se sont imposées comme les deux stars de télé-réalité les plus appréciées des internautes.

Une technique pour garder la forme qui fait parler

Sur ses réseaux sociaux, Nabilla et Thomas ont partagé aux internautes une technique miracle pour rester en forme. Ils font cela par le biais de perfusion. La jeune maman explique qu’ils ont fait faire des perfusions sur mesure, en fonction de ce dont ils ont besoin.

Elle explique qu’elle a de son côté eu quelques soucis de chutes de cheveux pendant sa grossesse. Elle poursuit en expliquant que sa perfusion contient ainsi de la biotine (un compliment alimentaire enrichi en zinc et sélénium), des hydratants, et de l’anti-âge pour éliminer les toxiques. « Ça change tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien » conclut-elle, visiblement très satisfaite.

Une technique déjà approuvée par Thomas

L’infirmier présent sur place est filmé par Nabilla alors qu’il prépare les perfusions pour les deux amoureux. Elle demande alors à Thomas s’il a peur de la suite, mais celui-ci est un habitué de la pratique.

Le jeune homme avait déjà fait l’expérience des perfusions à Los Angeles et lors du festival Coachella. Par la suite, Nabilla s’est filmée avec la perfusion dans le bras.

La pratique est visiblement très efficace mais encore très peu connue en France. C’est via une clinique de Dubaï que la jeune femme reçoit les produits et certains internautes ont logiquement été dérouté par la pratique.

Mais la perfusion de produits bons pour le corps est jugée efficace puisque les produits pénètrent directement le corps, et ne sont pas au préalable digérés comme peuvent l’être certaines pilules.

Le plus important dans l’histoire reste le fait que le couple semble tout à fait satisfait puisqu’ils tentent à nouveau l’expérience. Leur métier étant un métier d’image, ils se doivent de rester au meilleur de leur forme pour continuer à faire rêver les internautes. On sait que les critiques sont faciles sur les réseaux sociaux, et les influenceurs ne sont en aucun cas épargnés, eux qui doivent constamment être parfaits.

La jeune femme avait d’ailleurs récemment défendu Aya Nakamura, critiquée pour sa nouvelle coupe de cheveux.