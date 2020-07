Marion Game (Scènes de Ménages) : ses problèmes de santé qui lui rendent la vie difficile !

Selon les dernières informations au sujet de Marion Game, l’actrice traverserait une période compliquée.

Du fait de son âge, elle commencerait à avoir de réelles difficultés à retenir ses textes et même à jouer !

Pourtant, la comédie c’est toute sa vie. Sans la possibilité de jouer, Marion Game serait difficilement heureuse.

Scènes de Ménages : Huguette et Raymond, le couple culte de l’émission !

Aujourd’hui, elle forme le duo emblématique de Scènes de Ménages avec Gérard Hernandez qui tient le rôle de Raymond. Scènes de Ménages relate la vie de plusieurs couples issus d’univers différentes et ayant des âges bien différents. Marion et Gérard ont pris le rôle du plus vieux des couples.

Les téléspectateurs adorent suivre les nouvelles aventures de ce couple tonitruant sur M6 ! Raymond et Huguette forment un couple d’octogénaires qui n’hésite pas à rendre la vie de tout le monde bien plus compliquée. Cyniques, méchants et méprisants, ils font rire tous leurs fans.

Avec ces rôles, les deux acteurs se sont forcément rapprochés après plus de 11 ans de carrière en commun. Marion Game souffle de troubles de la mémoire mais Gérard Hernandez ne la laisse pas seule face à ses problèmes. Il fait tout pour l’aider !

Marion Game : elle perd la mémoire… Coup dur pour l’actrice

On a d’ailleurs appris dans le magazine Ici Paris que Gérard passait des heures dans sa loge avec Marion pour l’aider à apprendre ses textes. Il le fait même aux dépends de ses propres textes car il improvise beaucoup et apprend ses répliques le jour-même du tournage ! L’actrice a donc la chance de pouvoir compter sur le soutien infaillible de son compagnon de rôle.

En plus de sa grande difficulté à retenir ses textes, Marion Game se heurte à d’autres problèmes. Elle a également du mal à interpréter son rôle et les répétitions sont donc de plus en plus longues… Ainsi, elle fait actuellement usage d’une oreillette pour continuer. Ses textes lui sont transmis en direct dans cette oreillette pour aider l’actrice à jouer son rôle d’Huguette.

Sa mémoire n’est donc plus très bonne et tout le monde s’inquiète pour sa santé. Malgré tout, personne ne semble vouloir mettre Marion Game sur la touche. Ses coéquipiers, les caméramans et toute l’équipe de Scènes de Ménages font tout pour l’aider et sont très compréhensifs. Ils passent des heures sur le tournage de ses épisodes aux côtés de Gérard Hernandez mais ça ne les dérange pas.

Marion Game se bat pour rester actrice dans Scènes de Ménages

A plus de 80 ans, elle ne s’en sort pourtant pas si mal. Rares sont les actrices qui peuvent encore tourner autant d’épisodes à son âge ! Scènes de Ménages battant des records d’audience et étant très suivi par le Grand Public (notamment pendant le confinement), les équipes peuvent parfois enchaîner quinze scènes différentes dans la journée. Le rythme est donc extrêmement soutenu et très éprouvant pour tous les acteurs, particulièrement pour Marion Game.

Marion Game fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas quitter la scène. Elle a d’ailleurs subi une grave dépression lorsqu’elle avait mis entre parenthèses sa carrière d’actrice. L’interprète d’Huguette se bat contre les dégâts de l’âge pour continuer à jouer son rôle. On lui souhaite beaucoup de courage !

Vous pouvez retrouver Huguette aux côtés de Raymond tous les soirs sur M6 et il s’agit sans doute du couple le plus suivi par les Français puisqu’il est atypique, mais également très drôle. Vous pourrez alors regarder les épisodes à la fin de votre journée pour retrouver le sourire dans les plus brefs délais.