Marianne James se confie sur l’endroit incroyable où elle a fait l’amour

La chanteuse et juré de La France a un incroyable talent s'est confiée sur une anecdote très coquine.

Depuis sa participation en tant que membre du jury à Nouvelle Star puis quelques années plus tard à La France a un incroyable talent, Marianne James jouit d’une belle notoriété. La chanteuse est appréciée du grand public pour son franc parler, son caractère relativement excentrique et ses prises de parole toujours franches et décomplexées.

Marianne James brille dans La France a un incroyable talent

Marianne James faisait partie du jury de Nouvelle Star quand l’émission rassemblait des millions de téléspectateurs. La comédienne et chanteuse avait déjà une belle carrière derrière elle, avec notamment la création de plusieurs spectacles comme Le Caprice de Marianne.

Les plus attentifs auront également reconnu sa voix dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. La chanteuse double en effet le personnage de grosse Dame. La gardienne de l’entrée du dortoir des Gryffondors essaye dans le film de casser un verre par la seule puissance de sa voix. De quoi marier les deux passions de Marianne James : la comédie, et le chant.

Mais c’est surtout en 2004 qu’elle se fait connaître, en acceptant de faire partie du jury de Nouvelle Star, aux côtés d’André Manoukian, Dove Atti, et Manu Katché – des personnalités connues et reconnues dans le milieu mais relativement inconnues du grand public à l’époque.

Le succès est au rendez-vous et le jury fait énormément parler de lui. Les différents membres ne sont en effet pas avares en punchlines parfois très cinglantes et chaque semaine, les téléspectateurs regardent avec plaisir l’émission.

Une confidence coquine à Télé 7 jours

Après quelques années où elle s’est fait plus discrète à la télévision, la chanteuse de Les People est revenue sur le devant de la scène, une nouvelle fois grâce à M6. Elle a en effet rejoint le casting de la France a un incroyable talent, cette fois-ci aux côtés d’Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy.

Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous et l’émission fait partie des indispensables de la chaîne. Une nouvelle monture du programme sera d’ailleurs diffusée dès le mardi 23 juin. Sous-titrée La bataille du jury, l’émission verra chaque membre soutenir des talents. Elle s’est d’ailleurs confiée à ce sujet, expliquant qu’elle avait été très surprise par le comportement de sa consoeur Hélène Ségara. D’habitude douce, la chanteuse n’a pas hésité à sortir les griffes pour défendre ses talents – elle le fait aussi pour se défendre elle, comme récemment lorsqu’elle a été vivement critiquée par des internautes.

L’endroit insolite où elle a fait l’amour

Mais si les téléspectateurs et internautes aiment Marianne James, c’est aussi pour son franc parler et sa manière décomplexée d’aborder divers sujets, même les plus pudiques. Elle n’a ainsi pas hésité à répondre à la question du journaliste de Télé 7 jours, qui lui a demandé dans quel endroit insolite elle avait déjà fait l’amour.

Sans détour, la chanteuse a répondu, et c’était dans un avion. L’artiste confie que ce rapport a eu lieu durant un vol reliant Paris à Tokyo. Pour le coup, elle s’est envoyé en l’air au sens propre comme figuré puisque c’est à plus de 10.000 mètres au dessus du sol, « dans un appareil à moitié vide » qu’elle a vécu cette expérience insolite.

On ignore cependant avec qui la chanteuse de 58 ans qui s’est métamorphosée a vécu ce moment qu’on imagine très intense. Cependant, nous savons qu’elle partage depuis quatre ans sa vie avec un certain Bertrand Edl. Et la membre du jury de La France a un incroyable talent semble vivre une belle histoire avec son amoureux.

Marianne James heureuse en couple

Elle disait en effet de Bertrand Edl qu’il l’a comprenait, et que chacun vit chez soi, choisissant de partager seulement le mieux ensemble. Elle avait expliqué que parfois, elle-même n’y croyait plus et qu’elle se sentait parfois désespérée – mais cela ne dure jamais longtemps. « Mon côté solaire a son versant lunaire, ça va avec » disait-elle.

Mais lorsqu’elle se sent mal, Bertrand Edl a visiblement le meilleur conseil à lui donner : « Il me dit sans cesse : ‘Ne va pas chercher d’aide à l’extérieur, les ressources pour te guérir se trouvent en toi.’ Et il a raison. Les chanteuses ont les poumons remplis d’air, elles remontent à la surface« .

Vous pourrez en tout cas retrouver Marianne James sur M6 dès le mardi 23 juin pour cette nouvelle monture de La France a un incroyable talent qui s’annonce très intense et spectaculaire.