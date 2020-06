Hélène Ségara a choqué Marianne James : voici nos croustillantes découvertes sur Incroyable Talent

Tout le monde désormais connait le concept de La France a un incroyable talent. Des personnes qui possèdent (ou pas) un talent quelconque se présentent face à un jury composé de quatre membres. Après présentation du talent, les membres du jury sélectionnent ou non le candidat.

Lors de la finale, les meilleures d’entre eux s’affrontent et c’est désormais le public qui choisit son préféré. Chanteur, imitateur, ventriloques… Ils sont nombreux à avoir remporté les 100.000 euros promis au gagnant.

Une émission au succès toujours indéniable

Depuis bien des années, vous êtes toujours des millions à découvrir les numéros parfois incroyables que nous proposent les candidats chaque année. Peu importe si les animateurs ou les membres du jury changent, vous répondez toujours présents.

La France a un incroyable talent est une valeur sûre de M6, comme peuvent l’être Top Chef ou Pékin Express. Le concept même de l’émission est suffisamment fort pour soutenir le poids des années, mais cela n’empêche pas l’émission d’évoluer quelque peu.

Pendant le confinement, M6 avait proposé aux quatre coachs (Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy) de se retrouver par vidéo conférence pour réagir aux moments forts de l’émission : les plus épiques, spectaculaires, drôles et.ou ridicules.

Un nouveau concept qui s’annonce très fort

Vous avez probablement vu la publicité sur M6 qui met les petits plats dans les grands pour lancer cette nouvelle variante. La France a un incroyable talent est désormais sous-titrée La Bataille du Jury. En effet, désormais, deux jurés s’affronteront. Ils choisiront chacun un talent et les deux autres jurés se chargeront de décider lequel des deux méritent de continuer l’aventure.

Cela change totalement la mécanique de l’émission. Auparavant, il fallait que trois des quatre jurés donnent leur accord pour que le talent poursuive sa voie en espérant atteindre la finale. Mais désormais, seuls deux jurés devront dire s’il le mérite ou non.

Des tensions entre jurés sont à prévoir

Les fans de l’émission le savent, la personnalité du jury joue beaucoup dans la réussite du programme. Et le quatuor actuel n’a rien à envier à ceux qui les ont précédé. Ils savent défendre leur bout de pain lorsqu’ils ont un coup de coeur. Pour éviter toute discussion, il existe désormais le buzz d’or, qui permet d’envoyer directement le candidat en final.

Peu importe si les autres membres du jury ne sont pas d’accord, chaque juré a le droit de soumettre directement un candidat aux votes du public. Mais avec la règle de la bataille du jury, nous aurons sans doute droit à de belles confrontations et c’est Marianne James qui a vendu la mèche.

Hélène Ségara a sorti les griffes

Hélène Ségara est peut-être le membre du jury le plus doux, le moins excentrique, le plus posé. Et ses trois camarades le savent très bien. Ils ont donc été surpris de voir à quel point elle pouvait sortir les griffes pour défendre ses talents lors de cette nouvelle monture de l’émission.

Marianne James s’est en effet confiée, expliquant qu’elle avait notamment redécouvert Sugar Sammy (pourtant adepte de punchlines bien grinçantes) mais qu’elle a été très surprise par l’attitude de Hélène Ségara, elle qui est d’habitude si douce (elle avait pourtant été moquée en raison de sa coupe de cheveux et s’était justifiée peu après).

Cependant, ne croyez pas qu’il y a une quelconque mésentente entre les membres du jury. Au contraire, Marianne James explique que pour qu’un programme comme celui-ci se fasse, il faut une bonne entente entre les quatre membres. Sans quoi, l’émission tourne au règlement de compte véhément.

Parfois, il y a des tensions sur les plateaux

Rien de tout ça ici, et si on espère quelques confrontations et punchlines bien senties, la franche camaraderie sera toujours de mise. Le programme est familial et repose en partie sur l’alchimie entre les membres du jury.

C’est à partir du 23 juin 2020 que vous pourrez découvrir ce tout nouveau concept. On est prêts à parier que M6 frappera un grand coup et que les fans de l’émission répondront présents. 24 anciens candidats s’affronteront, tous soutenus par un membre du jury, et espéreront tous être le grand vainqueur de cette nouvelle édition spéciale, diffusée exceptionnellement en été. Vos candidats préférés des précédents émissions reviendront peut-être vous en mettre plein les yeux.

Dans ces émissions, il n’est finalement pas surprenant que des tensions soient au rendez-vous puisque les coachs ou les animateurs ne s’entendent pas toujours à la perfection. Ce fut notamment le cas sur le plateau de The Voice.