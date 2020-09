Mariah Carey en couple avec Eminem ?

Mariah Carey sort une autobiographie le 29 septembre. En effet, la diva américaine fête les 30 ans de son premier album. L’américaine qui a aujourd’hui cinquante ans a décidé de raconter sa vie, ses hauts et ses bas dans un ouvrage intitulé « The Meaning of Mariah Carey ». Celle qu’on connait également pour sa fâcheuse habitude de porter des talons aiguilles au ski a parfois une image de diva hors sol. Il est vrai que Mariah a une réputation de star capricieuse et parfois un peu étrange. Mais Mariah a les moyens de sa politique. La star est autrice, compositrice, productrice et interprète de ses propres chansons. Elle a vendu plus de 220 millions de disques dans la monde. C’est une des plus belles voix de la pop. Elle a une voix qui couvre plus de cinq octaves. Elle a également ce registre si particulier que les anglo-saxons appellent « whistle voice » improprement appelé voix sifflet par d’aucuns. En effet, Mariah a une voix de soprano colorature. Elle fait partie des rares artistes qui arrivent à monter dans les notes les plus aiguës.

Une artiste respectée par ses pairs

Malgré les critiques dont la belle métisse a souvent fait l’objet dans la presse du fait de ses caprices, l’artiste est très respectée par ses pairs. De nombreuses stars ont évoqué leur admiration pour Mariah Carey. L’immense Aretha Franklin disait d’elle qu’elle avait une voix et une production de très haute qualité. Whithney Houston avait elle aussi confié son admiration pour la star. Stewie Wonder n’était pas le dernier à la complimenter. Selon la star, Mariah a une voix incroyable. Et l’industrie musicale est toute aussi admirative envers la chanteuse. C’est ainsi que le magazine « Time » l’a classé comme la plus belle voix de la pop. Enfin, elle a obtenu l’award de l’artiste féminine du millénaire. Privilège qu’elle a partagé avec l’artiste masculin du millénaire qui n’est autre que Mickaël Jackson.

Deux mariages

La belle Mariah s’était mariée avec Tommy Mottola en 1993. Mais son mariage n’était guère réussi en raison de la constante jalousie de son époux qui était toujours en train de la contrôler. Il avait été jusqu’à enfermer sa femme dans leur propre maison. Le mariage a donc inéluctablement fini par un divorce. Elle se remariera ensuite avec Nick Canon , un musicien et producteur américain. Elle donnera naissance à des jumeaux. Mais entre les deux périodes de mariage, Mariah a eu une liaison avec Eminem. Et c’est là que le bât blesse. En effet, il est évident que cette liaison, qu’on suppose avoir duré pendant six mois a été pour le moins toxique. La relation daterait des années 2000 et elle aurait duré six mois. Depuis les deux stars se détestent.

Eminem craint des révélations sur leur liaison

Eminem serait aujourd’hui très inquiet sur ce que la star pourrait écrire au sujet de leur relation. En fait, le rappeur a peur. Il s’attend à des révélations fracassantes à son sujet. Slim Shady a peur de lire des choses négatives. Il craint que la belle Mariah n’affirme qu’il est un mauvais amant ou encore qu’il est égoïste. En fait, comme l’a confié un de ses proches au site américain « US Weekly » , Mariah Carey a toujours été le point faible du rappeur. Et la diva le sait. Les deux se sont souvent clashé par le passé, et Eminem n’a jamais donné dans la dentelle. Il s’attend donc à un retour de bâton de la star. Interrogée sur la question, Mariah a répondu, je pourrais chanter quelques chansons là-dessus mais je ne le ferais pas. Elle a conclu en disant que si quelque chose n’existe pas, cela n’apparaîtra pas dans son livre.