Malika Menard montre sa culotte sur Instagram : découvrez pourquoi elle montre tout !

Depuis son élection en tant que Miss France en 2010, Malika Menard n’a plus quitté le monde médiatique et a derrière elle une belle carrière dans le journalisme. A la radio comme à la télévision, elle a fait ses preuves et est même revenue à l’origine de sa célébrité en faisait partie du jury de l’élection Miss France en 2016. Aujourd’hui, la jeune femme est suivie par plus de 362 000 personnes sur Instagram, ce qui fait d’elle une influenceuse reconnue qui use de sa notoriété pour promouvoir des produits qu’elle affectionne. Et Malika Ménard n’hésite pas à donner de sa personne pour convaincre les internautes de la qualité des produits.

Une culotte pas comme les autres

N’allez pas croire que Malika Ménard montre sa culotte sur Instagram comme cela, sans contexte. Non, la jeune femme a tout simplement décidé de parler avec ses fans des culottes pré menstruelles. Vous avez sûrement dû voir la promotion sur Instagram puisque de nombreuses influenceuses vantent les mérites de ces culottes. Elles sont présentées comme une alternative beaucoup plus confortable, durable et écologiques aux protections hygiéniques classiques, et elles commencent à faire des heureuses partout en France. Même les plus sceptiques sont finalement convaincues par le confort et la protection, et la marque Sisters Republic peut remercier Malika Ménard. Visiblement fan de ses culottes, elle a décidé de se donner à fond pour ce placement de produits.

Des stories sensuelles pour un placement de produits

La jeune femme a commencé par demander aux internautes si elles connaissaient ou non les culottes pré menstruelles. 80% des personnes qui la suivent ne connaissent pas, et n’ont donc jamais essayé ce produit. C’est donc à l’ancienne Miss France de les convaincre et il faut l’avouer, elle fait cela très bien.

« J’ai reçu ce colis de sister Republic. C’est la marque de culottes menstruelles, THE marque » commence-t-elle en Story en montrant le packaging qui renferme sa nouvelle culotte. « Ils ont six modèles disponibles dans huit tailles et trois niveaux d’absorption« . Elle finit par nous montrer la culotte qu’elle a choisi, toute noire : « Voilà la culotte noire avec des petites détails en dentelles« .

Mais Malika ne se contente pas de la montrer sur son lit, elle finit par la porter et montre comment elle lui va à ses fans qui n’en demandaient pas tant. Elle ira même jusqu’à soulever sa robe pour montrer que la culotte ne fait pas de trace : « Là par exemple, je la porte sous ma robe et vous pouvez voir qu’on ne voit rien, aucune trace » dit-elle.

Un placement de produit écologique

Avec sa notoriété et l’image publique qu’elle possède, Malika Ménard ne fait sans doute que des placements de produits qu’elle affectionne, et cela se ressent. Elle ne fait pas une promotion générique, sans saveur, comme beaucoup d’autres influenceuses généralement issues de la télé-réalité qui testent des produits qu’elles n’utilisent jamais dans la vie quotidienne. Malika, elle, semble être tout à fait satisfaite et vante par la suite les mérites de ces culottes :

« Beaucoup d’entre vous ont envie de tester les culottes pré menstruelles mais se posent un peu de questions. Celles de Sister Republic je peux vous dire, c’est zéro humidité, surtout il n’y a pas d’odeur, et c’est écologique car on peut les réutiliser, elles sont lavables plusieurs fois. Il n’y a pas de produit toxique« .

La marque peut être fière d’avoir une telle représentante. Sa Story a sans doute été vue par des dizaines de milliers de personnes ce qui offre une publicité considérable, surtout quand c’est aussi bien fait. Comme quoi, même après l’élection et l’année de règne, les anciennes Miss continuent de promouvoir l’élégance et la classe. Oui, même en faisant la publicité de culottes, la preuve !