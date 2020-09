Maddie Ziegler : la célèbre danseuse de Sia a désormais 18 ans ! Découvrez cette vidéo !

Vous vous souvenez sans doute de cette jeune fille qui apparaissait dans plusieurs clips de Sia. Elle avait notamment pu participer au succès de ces derniers et les chansons de l’artiste ont fait le tour du globe. De plus, la danseuse a eu l’occasion de se produire sur scène lors de diverses émissions où la chanteuse était invitée. Aujourd’hui, nous apprenons que Maddie Ziegler a bien grandi puisqu’elle est âgée de 18 ans et elle n’a pas abandonné pour autant sa passion pour la danse.

Maddie Ziegler a plus d’une corde à son arc

Il suffit de renseigner son identité sur des plateformes avec des vidéos comme YouTube pour découvrir son talent. En effet, elle est désormais connue comme une actrice, une auteure, mais elle est aussi égérie et bien sûr une danseuse de talent. Vous pourrez aussi la découvrir dans les salles obscures puisque Steven Spielberg a eu l’occasion de lui donner sa chance dans The Book of Henry qui sera au rendez-vous, à la fin de l’année.

🎂 Mercredi c'est l'anniversaire de Maddie Ziegler, la jeune danseuse des clips de Sia

😍 Alors on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de réécouter tous les hits de la star et de regarder les superbes chorégraphies de Maddie

⏱️ Rendez-vous mercredi à 22h pic.twitter.com/PRBQ8FDVXx — NRJHITSlachaine (@nrjhitslachaine) September 28, 2020

Maddie Ziegler brille aussi sur Netflix puisqu’elle sera présente au casting du second volet de la production à tous les garçons que j’ai aimés .

. Plusieurs enseignes ont pu faire appel à la danseuse pour que son image soit partagée dans le monde entier.

Vous avez pu la croiser avec la marque Morphe ou encore Fabletics.

Face à ce succès, Maddie Ziegler a décidé de lancer sa propre gamme de vêtements en 2016 et elle porte clairement son pseudo. Pour rappel, la jeune femme âgée de 18 ans se nomme en réalité Madison Nicole Ziegler.

Un succès notamment dû à Sia

La jeune femme n’est pas seulement apparue dans un seul clip de Sia puisqu’elle a aussi partagé l’écran avec Shia Lebeouf pour Elastic Heart. Bien sûr, tout le monde se rappelle sans doute sa participation à Chandelier, un titre connu dans le monde entier dont le succès n’est plus à prouver. Selon les informations glanées sur la toile, nous avons pu apprendre que Maddie Ziegler et Sia ont eu une relation très forte dès leur première collaboration. La chanteuse révèle qu’elle a eu la volonté de la protéger, mais Sia ne voulait pas devenir célèbre alors qu’elle reconnaît avoir « jeté cette enfant sous les projecteurs ».

Maddie Ziegler a 18 ans : que devient la jeune danseuse, star des clips de Sia ? https://t.co/aiuKRmJLW6 pic.twitter.com/G6SvuOlXmM — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) September 29, 2020

Sia a également précisé qu’elle a refusé que la jeune Maddie Ziegler se retrouve dans un avion avec Harvey Weinstein. Pour rappel, ce dernier a été accusé d’agressions sexuelles et trois affaires ont éclaté au grand jour.