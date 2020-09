Mylène Farmer : des révélations grâce à un documentaire en trois épisodes

Sur Amazon Prime Video, vous avez pu découvrir un documentaire baptisé L’Ultime création. Il est décliné en trois épisodes, vous pouvez les regarder dès maintenant. Elle parle notamment de son grand-père qui était sculpteur ou encore la perte de son frère et de ses parents. Mylène Farmer parle de cette peur de l’abandon qui peut la suivre depuis sa plus tendre enfance.

Plongez au coeur de ce documentaire dédié à Mylène Farmer

Vous n’aurez pas des images depuis son domicile ou de son quotidien, mais vous serez au plus proche de la star notamment avec la préparation de sa dernière tournée grâce à Amazon Prime Video.

Mylene Farmer qui essaye pour la première fois la trottinette électrique : un fou rire garanti ! pic.twitter.com/B8TUs53mYv — Mikael Viaud (@mviaudofficiel) September 25, 2020

Vous rencontrez alors les différents acteurs qui ont une présence indispensable pour la préparation de ces concerts incroyables .

. Malgré l’avis négatif de son entourage, Mylène Farmer a voulu un spectacle non transportable à l’Arena.

Vous pourrez aussi découvrir des moments de tendresse, des rires ou encore apercevoir Mylène Farmer derrière un baby-foot.

Le documentaire est bien réalisé et il montre à quel point.Mylène Farmer est la patronne des lieux. Elle décide et aménage tout pour que le spectacle soit à la hauteur des attentes. Vous comprenez aussi à la fin du documentaire que le dernier concert est toujours le plus difficile, elle a donc besoin de se retirer de la scène médiatique pour gérer tout cela puisque les émotions sont fortes.

Mylène Farmer : «La peur de l’abandon existe chez moi depuis mon enfance»

👉 https://t.co/Jj017v2iNL pic.twitter.com/0jRXQonukO — Le Parisien Musique (@ParisienMusique) September 24, 2020

Certains ont tendance à critiquer Mylène Farmer puisqu’elle serait trop émotive ou elle surjouerait sur scène. La réalité est bien différente, car même en coulisse, lorsqu’elle prépare certaines chansons, elle est en larmes. Le documentaire est donc intéressant et pendant près de 2 heures, vous pourrez découvrir Mylène Farmer dans un autre univers.