Les fans de la Peugeot 103 sont charmés par la nouvelle HyperScrambler, une mobylette électrique avec un super look !

Il y a quelques années, vous possédiez peut-être ces mobylettes incroyables avec des pédales. Le démarrage était assez chaotique, il fallait souvent la pousser, mais le plaisir était incroyable. Elles reviennent sur le devant de la scène puisque des collectionneurs cherchent massivement les 103 par exemple. Une marque a décidé de s’inspirer sans doute de cette tendance en proposant l’HyperScrambler 2 qui a donc des allures de ces anciennes petites motos.

Elle est clairement dans l’air du temps puisque cette mobylette est électrique. Inutile de regarder la jauge pour le carburant, il faudra seulement s’attarder sur l’autonomie de la batterie. Pour conduire cette mobylette, il est conseillé d’avoir plus de 14 ans avec un Brevet de Sécurité Routière par exemple. En effet, vous avez un moteur de 50 cm3, vous pouvez donc la conduire très facilement si vous possédez le permis voiture.

Avec cette HyperScrambler, vous pourrez parcourir aux alentours de 160 km. Depuis quelques années, le monde électrique investit largement les moyens de transport. Vous avez donc des voitures, des vélos, des trottinettes, mais également des scooters. La fiche technique est donc idéale pour ceux qui veulent retrouver un peu les sensations de la vieille 103, mais il y a une mauvaise nouvelle.

Juiced HyperScrambler 2 ebike doubles up on batteries for a huge range https://t.co/BZ52vTNBSI

Doit être rigolo ce truc … @PascalSamama tu testes qd?

— iOli (@iOli_Tech) September 14, 2020