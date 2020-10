Une moto électrique a tué le record du 400 mètres avec un départ arrêté, regardez la vidéo !

Depuis quelques mois, le monde électrique ne cesse d’envahir le secteur des transports. Vous avez donc des scooters, des motos, mais également des voitures. C’est bénéfique pour la planète, l’État vous propose de nombreuses aides et vous avez seulement besoin d’une borne pour recharger la batterie. Si vous êtes intéressé par l’achat d’une moto électrique, cette Silver Lightning pourrait vous combler.

400 mètres en moins de 7 secondes pour cette moto électrique

Si vous pensez que cette moto électrique n’est pas performante, il suffit de regarder la vidéo. En effet, vous comprendrez qu’elle a vraiment un moteur intéressant et elle deviendra alors votre meilleure amie au quotidien. Elle vous propose une puissance de 1.2 mégawatt, le design est assez contemporain et elle avait rendez-vous sur la piste de Santa Pod Raceway au Royaume-Uni à Bedfordshire.

#Silver Lightning, la moto elettrica da 1.200 kW, è la più veloce del mondo sul quarto di miglio – https://t.co/kPvNPvFt5x pic.twitter.com/vRmZe4UuiR — NUTeslaTheInformant (@NuTeslaRes) October 7, 2020

C’est le pilote Hans Henrik Thomsen qui a eu la lourde tâche de réaliser ce record sur 400 mètres .

. L’équipe avait 9 possibilités pour réaliser une telle performance, il a donc fallu près de 7 essais.

Les 400 mètres ont pu être parcourus en 6.87 secondes, elle a même pu atteindre 307 km/h.

Si vous pensiez que les deux-roues électriques étaient des gadgets, vous serez sans doute surpris par cette prouesse. De plus, il a fallu 0.9 seconde seulement pour passer de 0 à 100 km/h. Certes, au vu de la puissance, il faut clairement une maîtrise de cet engin puisque le départ est assez violent comme peuvent le montrer les images.

Trouver le juste milieu entre tenue de route et performance

Bien sûr, les équipes ont pu se pencher sur la puissance du moteur afin de l’augmenter, mais cela n’est pas sans conséquence. En effet, lorsqu’une telle moto électrique est beaucoup plus puissante, la maîtrise est encore plus difficile, l’accélération était donc problématique. Les spécialistes ont toutefois trouvé la bonne méthode avec une puissance de 1.2 mégawatt et le record est désormais dans leur poche. Il est encore plus impressionnant surtout lorsque vous savez qu’il s’agit d’une moto électrique.

Nouveau record : 400 mètres en 6,86 secondes avec la moto Silver Lightning de True Cousins https://t.co/zXxWoQTN3H — Tom's Guide France (@TomsGuideFR) September 29, 2020

Dans les commerces, vous pouvez trouver des engins sympathiques que ce soit pour les adolescents ou les adultes. Certains n’hésitent pas à délaisser leur voiture pour échapper aux embouteillages et profiter pleinement des joies d’une moto sans les inconvénients. Vous n’avez donc pas besoin d’un carburant, il faut par contre être vigilant à l’autonomie, la distance parcourue et surtout la qualité de la batterie. Le design des motos dans le commerce est aussi un peu plus moderne.