Faire du vélo : ces 3 accessoires vont changer votre vie, ils sont tellement magiques !

Bien sûr, lorsque vous décidez d’acheter un vélo, vous aurez tendance à prendre un casque, mais ce n’est pas le seul accessoire indispensable. De plus, en cherchant sur le web, vous aurez l’opportunité de dénicher des perles rares et surtout insolites. Nous avons donc pu rassembler quelques accessoires qui seront parfaits pour les passionnés du cyclisme ou les utilisateurs modérés. Ces accessoires peuvent aussi vous aider à lutter contre les blessures, car une chute peut être clairement dramatique.

Bien sûr, la chute peut être très problématique, d’où l’intérêt de porter un casque dès le plus jeune âge. Toutefois, des fabricants ont décidé de proposer des versions beaucoup plus robustes qui s’inspirent des airbags dans les voitures. Lorsque cette dernière est victime d’un violent choc, ces « coussins » se déploient afin de vous protéger, l’idée reste la même avec le casque.

Notre coup de coeur pour l’accessoire dédié au vélo concerne sans doute la bulle parapluie puisque vous n’êtes pas à l’abri en pédalant. Certes, il y a le coupe-vent ou encore le fameux K-Way, mais la méthode la plus efficace consiste à prendre cette bulle. Vous aurez une sorte de toit pendant que vous pédalez et vous ne serez plus dérangé par la pluie.

Lorsque vous prenez votre vélo au cours de la nuit pour rentrer chez vous, la visibilité est primordiale. Il faut toutefois que vous soyez vu, cela évite les accidents. Il est recommandé de porter un gilet fluorescent, et même des accessoires du même genre pour les chevilles par exemple. Toutefois, le Cosmo Ride devrait combler toutes vos attentes, car il permet d’être facilement vu par les autres cyclistes, les adeptes des deux-roues ainsi que les piétons et les voitures.

