Le prince Philip aurait été infidèle : Diana menaçait de tout dire !

Le prince Philip va avoir 100 ans en juin prochain. La reine Elisabeth va en avoir 95. Le couple est marié depuis presque 73 ans. En effet, le couple s’est marié le 20 novembre 1947, après que le roi, George VI ait consenti au mariage. En effet, la jeune princesse étant l’héritière présomptive du trône, l’union devait être approuvée par le roi. Le couple aura quatre enfants dont l’aîné, Charles est le prince héritier du royaume. Anne naîtra elle aussi avant la montée de sa mère sur le trône. Le 6 février 1952 la jeune femme devient reine, à 25 ans. Dès lors, protocolairement, le prince Philip devra marcher deux pas derrière son épouse. Et c’est ce qu’il fait. Depuis plus de 68 ans. Il n’est que le prince consort, l’homme de l’ombre. Le mari de la reine. Et d’une certaine façon c’est pénible, il est né prince. Il se retrouve à marcher deux pas derrière son épouse. Et ce n’est guère plaisant pour un homme.

De rapides rumeurs d’infidélité concernant le duc d’Edimbourg

Le prince consort est un charmeur et il sait y faire avec les dames. Et ces dames tombent sous son charme. En fait, il ne faut pas se leurrer. Il n’y a jamais eu la moindre preuve d’une infidélité. Certes, le prince draguait à droite et à gauche. Mais a-t-il franchi le pas ? Des experts royaux le disent. Mais lorsqu’on est une personne en vue, tous les faits et gestes sont scrutés. Et l’amitié entre les hommes et les femmes existe. D’un autre coté, il y a des femmes qui ont été très proches du duc d’Édimbourg et la reine elle-même semblait ne pas être trop convaincue de la fidélité de son époux. En fait, son entourage disait systématiquement que la reine pensait que de toute façon les hommes étaient tous infidèles. Il est vrai que même quand Diana se plaignait de Charles, elle lui disait que les hommes étaient comme cela. Suite à une énième plainte de la princesse de Galles, la reine lui aurait dit « De toute façon, Charles est une cause perdue ». C’est dire que la reine avait un à priori sur la fidélité de ces messieurs.

Les menaces de Diana

Le prince Philip avait souvent reproché à Diana d’avoir de nombreux amants. Il est vrai que Diana rendait bien sa pièce à Charles. Simplement Charles ne la trompait qu’avec une seule personne alors que Diana multipliait les partenaires. Par contre, il est vrai que la princesse en a beaucoup voulu à la couronne après son divorce. Elle avait très certainement aussi le peu de soutien de la couronne en travers de la gorge. De plus, elle avait l’impression que la famille l’avait trahit. Pour Sarah Bradford, biographe royale, il y a certainement eu des infidélités. Il y a notamment eu des rumeurs concernant Lady Penny Romsey. Cette dernière est de 32 ans la cadette du prince consort. Et elle passerait beaucoup de temps avec le prince, surtout depuis qu’il est en retraite. Mais cela ne semble pas gêner la reine plus que cela, pour elle, les hommes sont définitivement classés comme coureurs.

Diana voulait partir à la recherche d’enfants illégitimes

En fait, Diana prétendait que le duc d’Édimbourg aurait eu des enfants hors mariage avec d’autres femmes. Elle menaçait de les retrouver et de révéler publiquement leurs noms. En fait, nul ne sait si Diana avait raison et si elle avait eu des indices révélant des infidélités du prince consort. Il est fort probable qu’il n’y en ait jamais eu, sinon la presse anglaise en aurait déjà parlé depuis fort longtemps. Mais finalement la princesse est partie avant de révéler ses secrets. Ainsi, si secrets il y avait, elle les a emporté dans sa tombe.