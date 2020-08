Laura Smet répond à Laeticia Hallyday et la dézingue ! La hache de guerre semble loin d’être enterrée entre elle !

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday tirait sa révérence. Un véritable deuil national s’en est suivi dans la France entière.

Du côté des proches et de la famille, une fois passée l’émotion du recueillement, est venu le temps de solder les comptes. Et cela ne s’est pas fait dans la douceur. Une véritable guerre judiciaire et médiatique a opposé Laeticia Hallyday, d’un côté, à ses anciens beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday, de l’autre côté, autour de la question de l’héritage du Taulier. Au terme de plus de deux ans de batailles entre les deux parties, un accord a enfin été trouvé. En effet, vendredi 3 juillet, un accord sur la succession du chanteur a été signé entre les différents avocats. De quoi apaiser les tensions entre les tensions entre Laura Smet et son ancienne belle-mère ? Pas vraiment.

Une rancune tenace

La fille du chanteur garde beaucoup de griefs contre celle qui fut le dernier grand amour de ce dernier. Invitée dans l’émission RTL Soir, ce mercredi 15 juillet, la comédienne s’est laissée aller à quelques confidences, après celles de Laeticia Hallyday qui s’est récemment confiée à Paris Match. Laura Smet évoque sans détours ses relations avec cette dernière : « Écoutez on est sur le un mètre de distance en ce moment, là ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce qu’il n’y aura jamais de paix possible. À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à mon père ».

Dans cet entretien, par ailleurs le premier qu’elle accorde publiquement sur cette affaire depuis plus de deux ans, Laura Smet est également revenue sur ces différentes fois où elle a dû voir son père en cachette : « J’ai dû voir mon père, 5 ans ou 6 ans avant sa mort, plusieurs fois en cachette et croyez-moi que ce n’était pas facile ni pour lui, ni pour moi ». Marquée par cette période compliquée, la comédienne confie qu’elle n’avait pas le choix. Seule alternative ? « Ou alors il fallait que je fasse semblant d’être en bons termes avec sa femme ».

Une relation ambiguë

Entre Laura Smet et Laëtitia Hallyday, les liens étaient déjà compliqués, bien avant la mort de Johnny Hallyday. La fille du chanteur n’était encore qu’une adolescente lorsqu’elle a fait la rencontre de sa belle-mère. Une relation qu’elle compare à celles que peuvent avoir les princesses et marâtres dans les contes de fées : « Laeticia je l’ai rencontrée quand j’avais douze ans. Je me suis bien entendue avec elle. J’ai passé de très bons moments avec cette femme. J’ai passé des moments étranges aussi. Il y avait une rivalité, je ne sais pas pourquoi d’ailleurs. Je pense que c’est typique des contes de Grimm, de Blanche-Neige, dame/belle-mère, je sais pas trop ».

Dans son interview, l’actrice a également tenu à faire le point sur la distinction entre le droit moral et le droit financier. « Moi le droit moral je l’ai, David aussi, Jade aussi, Joy aussi. Le droit moral, je pourrai toujours dire oui ou non, j’ai pas trop envie que mon père devienne un manège d’EuroDisney toute sa vie. Le droit financier c’est autre chose mais ça c’est pas mon problème ». Voilà qui est clair. Une chose est sûre, Laura Smet et Laeticia Hallyday ne sont pas prêtes de partir en vacances ensemble.