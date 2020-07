Johnny Hallyday : quels acteurs pourraient jouer son rôle dans le biopic ? Son sosie vocal Jean-Baptiste Guégan ?

Alors que sa mort continue de cristalliser les membres de sa famille, voilà une nouvelle qui va ravir les fans du rockeur. Un film est actuellement en projet pour retracer sa vie de ses 18 ans, jusqu’à sa mort le 6 décembre 2017.

C’est une information confirmée par Olivier Marchal au Figaro. Le réalisateur spécialisé dans les films policier était connu de Johnny qui voulait déjà travaillé avec lui par le passé. Celui qui a réalisé le film 36 Quai des Orfèvres vient d’accepter une offre d’Universal pour s’occuper de ce film. Le synopsis est déjà connu : comment l’idole des jeunes est restée l’idole d’un peuple, jusqu’à sa mort. En revanche Olivier Marchal le confirme déjà, les problèmes liés à l’héritage de Johnny Hallyday ne seront pas aborder dans le film.

Johnny connaissait bien le réalisateur

Par l’intermédiaire de sa fille Laura Smet, actrice du cinéma français, Olivier Marchal a déjà rencontré Johnny. Les deux hommes avaient même des projets de film ensemble. Le réalisateur du film Carbone qui met en scène Laura Smet affirme que Johnny voulait déjà collaboré avec lui.

Un biopic très réaliste sur sa vie

Laeticia Hallyday qui valide le projet, va même donner au réalisateur l’accès à leur maison de Marnes-la-Coquette. C’est dans cette demeure familiale d’Île-de-France, que Johnny avait passé ces derniers instants. Un lieu chargé d’histoire qui donnera un accès privilégié à l’intimité du chanteur. Une autre personne importante aidera le réalisateur : Michel Jankielewicz. Le confident de Johnny qui a notamment succédé à Sebastien Farran, son ancien manager. C’est d’ailleurs lui qui été à l’origine de l’organisation de le l’hommage rendu à la star à l’Olympia en décembre 2019.

Quels acteurs pour jouer ‘les Johnny’ ?

Une tâche bien compliquée à la taille du talent de l’artiste qui est connu pour avoir multiplié les looks différents. Johnny Hallyday est l’un des rares artistes que le public a pu voir évoluer dès son jeune âge jusqu’à sa disparition à l’âge de 74 ans.

Si le réalisateur de ce film Olivier Marchal n’a pas donné plus de détails sur la distribution ni même le calendrier de ce film, nous avons quelques suppositions pour les acteurs capables d’incarner l’ascension de celui qui fut un temps, un timide blondinet à succès, puis le taulier, qu’on ne présente plus aujourd’hui.

La jeunesse de Johnny

Pourquoi pas Jean-Baptiste Guégan, vainqueur de l’émission La France a un Incroyable Talent sur M6 en 2018. Il est le sosie vocal officiel de Johnny Hallyday et la ressemblance vocale est à couper le souffle

Niels Schneider, un acteur franco-canadien, César du meilleur espoir masculin en 2017 pour Diamant noir, qui a déjà fait une apparition le clip Adieu de Coeur de Pirate en 2011

Les années gloires de Johnny

Évidemment David Hallyday . Quel acteur peut se vanter d’avoir les traits du visage les plus proches du rockeur, que son propre fils David. Le fils de Sylvie Vartan Jean-Baptiste Meunier, le chanteur des Choristes, qui même s’il a grandi, est aussi un blondinet timide et très bon chanteur.

Benoît Magimel, l’acteur ne ressemble pas que physiquement au rockeur, il a aussi fait parler de lui pour ses frasques dans la presse people et son caractère un tantinet baroudeur.

L’héritage, pas toujours en paix

Cette question épineuse ne fera donc partie de l’histoire du film bien qu’elle ait alimentée ces deux dernières années par une guerre sans fin entre les proches de la star. Depuis que le dernier testament de Johnny faisait état de la succession de l’intégralité de son patrimoine, ses droits d’auteur à sa femme Laeticia et leurs deux filles Jade et Joy, la guerre fait rage. De leurs côtés, les enfants de sa première union avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye, à savoir David Hallyday et Laura Smet ont estimé que leur père les ‘déshérite’ ce qui est contraire au droit français.

Avec son lot de révélation par médias interposés, cette affaire a quelques peu entaché la mort de Johnny, pourtant célébré par des millions de France lors d’un dernier hommage en décembre 2017.

Actuellement en pourparlers pour s’unir autour d’un accord qui rendrait les deux parties satisfaites, David Hallyday aimerait surtout garder un droit moral sur la carrière de son père. Autrement dit avoir son mot à dire sur les projets qui pourront sortir depuis la disparition de son père.