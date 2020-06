Laura Smet : la fille de Johnny attend son premier enfant !

Ces dernières années n’ont pas été faciles pour la petite sœur de David Hallyday, notamment à cause de toutes les informations entourant l’héritage de leur père.

Heureusement, elle semble aujourd’hui bien loin de ses inquiétudes, presque un an et demi après son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal.

La jeune femme va donc bientôt pouvoir pouponner avec l’homme de sa vie, qui a contribué à lui apporter la sérénité dont elle avait besoin.

Laura Smet va avoir un bébé

La fille de Johnny Hallyday est heureuse dans son mariage, et cela se voit. Beaucoup plus épanouie ces dernières années, la jeune femme a vécu des années difficiles par le passé. Heureusement, ces mauvais souvenirs sont derrière elle, et le bonheur a aujourd’hui frappé à sa porte.

Depuis 2013, elle partage sa vie avec Raphaël Lancrey-Javal, un homme d’affaires qui n’a rien à voir avec le milieu du cinéma. Passionnément amoureuse de son homme, elle révélait récemment à quel point celui-ci avait eu une influence extraordinaire sur elle.

« J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein. », expliquait-elle à « Paris Match ».

Le bébé n’était donc qu’une question de temps après leur mariage de décembre 2018. Aujourd’hui, on apprend donc que Laura Smet est enceinte de son premier enfant. C’est un magazine « Voici » qui a dévoilé des clichés de l’actrice de 36 ans et de son bidon de femme enceinte.

Manifestement, la grossesse de la fille de Johnny en serait à son quatrième mois, et la naissance est d’ores et déjà prévue pour l’automne.

S’il s’agit du premier enfant pour la fille de l’actrice Nathalie Baye, c’est en revanche le second pour le futur papa, qui a déjà eu un enfant, aujourd’hui âgé de 12 ans, avec une précédente relation. Un nouveau départ s’ouvre donc devant Laura Smet !

La mort de Johnny a été un bouleversement pour Laura

Comme n’importe quelle fille aurait vécu le deuil de son père, la mort de Johnny Hallyday a profondément marqué Laura Smet. Toutefois, ce sont toutes les histoires relatives à l’héritage qui ont le plus mis en avant la fille du défunt rockeur.

En effet, avec son frère David, issu du mariage de son père avec Sylvie Vartan, la jolie Laura avait intenté un procès à sa belle-mère, Laeticia Hallyday.

Le chanteur français semblait avoir décidé de léguer toute sa fortune et son patrimoine à sa veuve, en accord avec la loi de Californie.

À cause de cette décision, les aînés de Johnny Hallyday n’avaient droit à rien, même pas à un souvenir de leur père.

David et Laura ont donc décidé de se battre pour que leur légitimité d’héritiers soit reconnue. Une procédure qui paraissait d’autant plus justifiée que David, artiste lui aussi, semblait le mieux placé pour gérer le catalogue de son père après sa mort.

Aujourd’hui, après plusieurs mois de conflit et quelques victoires pour le duo formé par Laura et David, les relations entre la belle-mère et les enfants de son défunt mari seraient plus apaisées. D’après certaines sources, la fille de Nathalie Baye aurait même pu récupérer quelques objets qui lui tenaient particulièrement à cœur.

Il s’agirait notamment du disque de platine de « Laura », une chanson que son père lui avait dédiée après sa naissance, ainsi que de certains blousons de cuir de Johnny.

Toutefois, le ciel n’est pas complètement sans nuages pour Laura Smet. Effectivement, le réalisateur Olivier Marchal préparerait un biopic centré sur le rockeur français pour le cinéma. Un projet qui n’aurait pas obtenu la validation de la famille, à commencer par Laura, David et Laeticia.

Visiblement, le clan est uni cette fois et partage la même opinion à propos de ce futur film, qu’ils verraient tous d’un très mauvais œil. Dans sa story Instagram, la fille du chanteur français confie ne jamais avoir eu vent du projet, et demande à ce que leur famille et leur deuil soient respectés. On espère évidemment que le message sera passé !