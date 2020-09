La Star Academy 4 truquée ? Les anciens candidats réagissent et font des révélations

View this post on Instagram

Depuis 13 ans, la mucoviscidose t’a emporté ailleurs… mais elle n’a pas réussi à nous faire vivre sans toi. Nous t’aimons tellement. Tu es toujours si présent à nos côtés. Chaque jour, tu nous guides pour poursuivre le combat, pour tous ceux, comme toi, qui souffrent de cette terrible maladie. En 2006, tu écrivais ces mots qui nous aident à avancer : « J’irai vers la lumière Pour faire sécher les larmes De ces pauvres enfants C’est mon combat J’irai vers la lumière Pour faire tomber les armes de ce mal permanent… » Tu pressentais que si tu avais cette voix, avec cette maladie, ce n’était pas pour rien. Ton souhait le plus cher était de faire tomber les armes de cette mucoviscidose. Certains pensent peut-être que tu as perdu ton combat. Ils ont tort, c’est tout le contraire. Depuis la création de l’Association Grégory Lemarchal, une formidable chaîne de solidarité s’est formée. Bénévoles, donateurs, sympathisants… grâce à vous tous, nous pouvons poursuivre son combat, notre combat. Un engagement sans faille. Alors un immense merci à vous tous. Ensemble, nous avons encore tellement d’actions à concrétiser. Tellement de jeunes et de familles à aider. Tellement de souffrances à soulager. Tellement de sourires à redonner. Grégory a grandi avec la certitude que la plus belle façon d’envisager l’avenir était de croire en ses rêves. Le nôtre est de croire, de toutes nos forces, qu’un jour, la mucoviscidose ne nous arrachera plus à ceux qu’on aime. Laurence, Leslie et Pierre Lemarchal