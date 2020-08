Olivia Ruiz en colère contre la Star Academy : « je me suis sentie manipulée »

Récemment, Élodie Frégé expliquait qu’elle avait marre d’être constamment rattachée à la Star Academy (elle souhaite que les images de sa saison disparaissent), émission grâce à laquelle elle est devenue la chanteuse connue qu’elle est aujourd’hui. Et ce n’est pas la première fois que certains anciens candidats souhaitent se détourner de l’émission, ou en critiquent le système. Magali Vaé, grande gagnante de la saison 5, parlait il y a peu des potentielles triches, expliquant que les images étaient orientées pour favoriser des participants au détriment d’autres.

Aujourd’hui, c’est Olivia Ruiz qui parle à coeur ouvert de son expérience. Si elle n’a pas gagné la première saison, elle a cependant eu une belle carrière qui dure déjà depuis vingt ans. Pour Sud Radio, elle a accepté de revenir sur son expérience.

Olivia Ruiz en veut à la production

Désormais adulte et riche d’une belle expérience dans le milieu artistique, Olivia Ruiz pose un regard différent sur son aventure, disant que celle-ci n’est pas son « meilleur souvenir« . « Je me suis un peu sentie manipulée quand j’étais à l’intérieur« .

Si l’émission a pour but de révéler les talents de demain, il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’une vraie télé-réalité. Suivie chaque jours par des millions de téléspectateurs, certains ont mal vécu cette soudaine notoriété qui a pu s’arrêter instantanément sitôt l’émission terminée.

« Je garde une petite colère au fond de moi. Même pas par rapport à mon cas à moi, parce que moi, je m’en sors plutôt très bien, mais par rapport aux gens qui ont souffert de ça. Que ce soit dans les gens qui étaient avec moi ou ceux des années suivantes (…) Je déplore le non-accompagnement pour des jeunes qui ne sont que des post-adolescents très fragiles et qu’on accompagne pas sur l’avant et sur l’après ».

Cependant, la jeune femme ne crache pas totalement dans la soupe, elle qui sait qu’elle a cette belle carrière derrière elle grâce à l’émission de TF1 : « J’ai tout à fait conscience de ce que je dois à cette émission ».

L’aspect télé-réalité trop présent ?

Comme dit ci-dessus, la Star Academy est une émission de télé-réalité. Or, lors de la première saison, ce genre de programme était encore nouveau et novateur. Les candidats ignoraient dans quoi ils s’embarquaient, eux qui sont devenus les pantins de la production qui sait exactement ce qui marche dans le milieu. Avec le recul, Olivia Ruiz regrette de s’être laissée faire :

« C’est tout le paradoxe car quand j’y pense, j’ai mal pour la jeune fille que j’étais, à qui on faisait mettre des minijupes (…) Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu’on m’écoute ».

Emma Daumas avait déjà parlé du manque d’accompagnement après l’émission. Cela peut être particulièrement déstabilisant pour les candidats, eux qui passent d’illustres inconnus à stars françaises du jour au lendemain. Les audiences des premières saisons étaient en effet faramineuses, des millions de personnes regardant chaque semaine des jeunes candidats chanter avec des stars de la chanson.

Aujourd’hui le programme n’existe plus. NRJ 12 a tenté de le remettre au goût du jour il y a quelques années, mais sans succès. Les candidats avaient été jugés peu talentueux et l’émission n’a pas été reconduite pour une autre saison. Des bruits de couloir parlent d’un retour de la télé-réalité sur TF1 pour 2021 mais rien n’a pour le moment été officialisé.

Le déclin des émissions de chant ?

Et si finalement le téléspectateur s’était laissé des émissions de chant ? Les audiences des dernières saisons de la Star Academy étaient très loin d’égaler celles des premières. Et les remplaçants n’ont pas fait mieux. Si The Voice a commencé avec des audiences spectaculaires, cela fait plusieurs années que l’émission est bien moins suivie.

Et il s’agit de la seule émission encore diffusée en France. Popstar, Nouvelle Star, X Factor… Toutes ces émissions ont été annulées après une ou plusieurs saisons, faute d’audience. De quoi se demander si les émissions de chant ne sont finalement plus au goût des téléspectateurs, avides de nouveautés et de changements. De quoi compliquer un éventuel retour de la Star Academy.