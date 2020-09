Pourquoi je vis : TF1 s’offre un vrai carton avec l’hommage à Grégory Lemarchal

Avec la couverture médiatique, il n’était pas surprenant que le téléfilm en hommage à Grégory Lemarchal soit aussi regardé. Même sur le plateau de TPMP la semaine dernière ou encore lors de l’émission de lundi soir, les chroniqueurs n’ont cessé d’évoquer ce biopic. Une polémique avait même vu le jour avec un ancien candidat de la Star Academy à savoir Jean-Pascal Lacoste. Ce dernier a été confronté à deux amis de Grégory Lemarchal le 7 septembre aux côtés de Cyril Hanouna. Dans tous les cas, les chiffres sont très sympathiques avec 31.5 %.

Certains avaient notamment pu découvrir le téléfilm en avant-première, des internautes avaient donc fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux alors que la production n’était pas diffusée en France. La soirée du lundi 7 septembre était toutefois bien fournie avec notamment X-Men sur TMC qui s’est offert 5 % contre 4.7 % pour l’Odyssée des plages, 10.8 % avec Cauchemar en cuisine et 14.1 % pour La Garçonne sur France 2. C’est donc Pourquoi je vis qui a réalisé la meilleure performance grâce à 31.5 %.

7 millions de téléspectateurs devant #PourquoiJeVis et c'est amplement mérité 👏 alors évidemment il y a des choses à redire mais l'émotion l'emporte largement sur les faiblesses de la mise en scène. Bouleversant et pas racoleur comme j'ai pu le lire … et la fin était sublime🙏

Ils sont toutefois unanimes concernant l’émotion dégagée et certains ont pu comprendre le calvaire vécu par Grégory Lemarchal alors qu’il était à la Star Academy. Ce dernier était atteint de la mucoviscidose et il ne pouvait pas forcément adopter le même rythme. Il devait être suivi par un kiné puisqu’il pouvait être encombré au niveau des poumons. Les prestations de Mickaël Lumière sont également très sympathiques, les internautes ont apprécié son jeu de scène qui a permis à Grégory Lemarchal de revivre le temps d’un téléfilm.

Dans la justesse et la simplicité. Le rôle de Laurence et Pierre a été magnifiquement bien incarné. Odile et Arnaud ont fait un travail majestueux et dans la finesse. Je ne m’étalerais pas plus par rapport à ce biopic. Il restera la plus belle chose que j’ai vu

