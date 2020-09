Karine Le Marchand s’affiche en body et masque en dentelle : ses fans sont conquis !

View this post on Instagram

Positivons: je passe du temps en famille, je range et je nettoie, je prends enfin le temps de faire des choses pour moi, ma fille s’est mise à la cuisine, et on parle de tout en profondeur…certains amis me manquent et d’autres pas, certaines personnalités publiques me manquent, et d’autres pas, le sommeil fait le tri dans ce qui me paraît essentiel, les gens solides face à l’adversité marquent des points sans le savoir…et la peur de mourir donne envie de vivre uniquement ce qui est simple et vrai. Faites vos listes de 10 choses ou situations que vous ne voulez plus vivre! En mai on ne va pas forcément faire ce qui nous plait, mais on va faire le tri sélectif…et pas que dans nos poubelles! Go! #newlife