Kanye West et Kim Kardashian : réconciliation en vue et divorce annulé ?

Après les propos incohérents et inquiétants du chanteur sur Twitter, la famille Kardashian garde le silence sur ce qu’il va advenir du fameux couple de stars. Pourtant, on sait avec certitude que la mère de North souhaite donner une dernière chance à son mari, au point d’être partie en vacances avec lui, dans un lieu retiré de la République dominicaine.

Kanye West et Kim Kardashian semblent sur la bonne voie

Après son épisode de crise bipolaire, le rappeur semble avoir repris ses esprits, d’autant plus qu’il s’est excusé de ses tweets auprès de sa femme.

Malgré tout, beaucoup considèrent que la mère de famille est arrivée à un point de non-retour, et qu’il devient difficile pour elle d’envisager l’avenir avec un mari qui refuse de se faire soigner.

Contre toute attente, il paraîtrait pourtant que le couple ait retrouvé une certaine paix, après un petit séjour en République dominicaine.

Dimanche 9 août, Kim Kardashian et Kanye West ont même été aperçus à Miami, en compagnie de leurs 4 enfants.

Selon certaines sources, la petite famille aurait passé une excellente semaine de vacances déconnectée du monde, et s’apprêterait à continuer sur le territoire américain.

Entre Kim et Kanye, la communication paraît à nouveau engagée.

D’après un proche de la famille, Kanye West serait de nouveau lui-même et profiterait de son temps en famille pour envisager son futur personnel et professionnel.

« Ils ont décidé de voyager ensemble pour pouvoir se remettre en privé. Entre les enfants, le travail et les épisodes bipolaires de Kanye, il a été difficile pour tout le monde de penser clairement. », explique un anonyme au magazine « People ».

Vendredi 7 août, le chanteur américain a partagé une vidéo sur son compte Twitter, dans lequel on peut le voir faire rire sa fille, North, et sa femme. Dans ce mini-clip, l’artiste saute hors de leur voiturette pour danser à côté de cette dernière sur la chanson « Push The Feeling On » du groupe Nightcrawlers.

Un moment de joie et de bonheur qui tranche avec ces dernières semaines, mais qui tend à prouver que Kanye West va mieux et que les choses sont en train de s’arranger pour le couple de stars.

Un passage à vide difficile pour les Kardashian West

Le début de l’été aura été marqué par l’attitude provocatrice du rappeur envers sa belle-famille, particulièrement envers sa belle-mère, Kris Jenner, et sa femme.

Alors que Kanye West avait annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles américaines, c’est à partir de son premier meeting que celui-ci est entré dans un nouveau cycle de troubles bipolaires.

À cette occasion, l’homme avait dévoilé des détails très intimes de sa vie personnelle, comme cette fois où il aurait demandé à sa femme d’avorter de leur fille, North.

En larmes devant le public, le mari de Kim Kardashian ne semblait plus être lui-même, en plus de refuser de voir sa femme. Retranché dans son ranch du Wyoming, Kanye West avait tout de même reçu la visite de quelques amis, qui ont semble-t-il pu le raisonner, puisqu’il a décidé d’accorder une visite à sa femme.

Depuis, les époux se sont lancés dans une tentative de réconciliation, même si de nombreuses sources disaient Kim Kardashian prête à divorcer.

Selon les rumeurs, la star de la famille la plus connue des États-Unis aurait demandé à son époux de laisser tomber toute tentative de campagne présidentielle, afin de plutôt se concentrer sur sa santé mentale.