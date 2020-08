Kanye West et Kim Kardashian : la décision surprenante qu’ils prennent pour sauver leur mariage

Kim Kardashian semble être, d’un point de vue extérieur, une épouse dévouée, décidée à sauver son mariage et ne pas laisser la santé mentale de son mari prendre le dessus sur leur union, eux qui sont mariés et parents. Alors que beaucoup annonce leur mariage comme particulièrement fragile suite à la conférence de presse de Kanye West, celle qui devait officiellement et médiatiquement lancer sa campagne présidentielle, la star de télé-réalité veut se battre pour recoller les morceaux et sauver son couple.

Kanye West et son refus de soigner ses troubles bipolaires

La bipolarité de Kanye West n’a que très rarement été exposée dans les médias. De plus en plus de stars n’hésitent pas à parler de santé mentale, souvent dans le but de faire connaître des troubles dont beaucoup ignore réellement les conséquences. Récemment, Selena Gomez expliquait qu’elle avait été diagnostiquée comme bipolaire, elle qui, à cause de son lupus (une maladie auto-immune qui détruit les cellules saines du corps) souffrait également de détresse émotionnelle.

Mais Kanye West restait de son côté relativement secret sur la question. Il aura pourtant subi une crise en public, lors d’une conférence de presse où il s’est exprimé en larmes au sujet de l’avortement (il s’y oppose avec force). Hors de contrôle, il a confié que Kim Kardashian souhaitait à l’origine avorter de leur premier enfant, North. Une source proche de la famille a expliqué par la suite que la mère de famille était dévastée lorsqu’elle a découvert les images et a décidé d’immédiatement rejoindre son époux, accompagnée d’une équipe médicale.

Kanye West se retranche dans son ranch

C’est pourtant seul que Kanye West décide de passer les jours qui suivent la conférence, isolé dans son ranch du Wyoming. Il est dit que Justin Bieber lui aurait rendu visite. Souffrant également de troubles mentaux, le chanteur se serait senti investi et persuadé qu’il pourrait venir en aide au rappeur.

Quelques jours plus tard, c’est finalement en compagnie de sa femme que Kanye West a été aperçu dans une voiture. Kim Kardashian était en larmes, et certaines sources clament qu’elle aurait demandé à son époux d’abandonner les élections présidentielles pour se concentrer sur ses troubles mentaux. Mais celui-ci aurait refusé catégoriquement. Preuve qu’il est actuellement déséquilibré et perdu, il a lui-même posté les photos prises par des photographes sur Instagram où nous pouvons voir sa femme en larmes.

Pour rappel, après avoir été interné en 2016 pour sa bipolarité, Kanye West est supposé suivre un traitement pour l’aider à vivre avec ses troubles. Mais il refuserait de prendre ses médicaments car il considère que ceux-ci nuisent à sa créativité d’artiste.

La décision du couple pour sauver leur mariage

Des rumeurs de divorce ont évidemment vu le jour, surtout lorsque Kanye West a accusé sa femme sur Twitter de lui avoir été infidèle. On se demandait alors comment réagirait celle-ci, mais elle a préféré défendre son mari et ne pas revenir sur ses accusations. Mieux encore, elle explique sur Instagram que ses propos ne reflètent pas ses réelles intentions mais plutôt celles de la maladie.

Malgré les larmes de Kim Kardashian, il semblerait cependant que leur dernier discussion ait porté ses fruits, puisque le couple est parti avec les enfants en vacances. Un jet privé est parti de Los Angeles et s’est arrêté dans le Wyoming pour récupérer Kanye West. On ignore encore où se rend la famille mais on suppose que les relations sont moins tendues puisqu’ils partent tous en vacances pour quelques jours.

Kanye West ne pourra cependant pas continuer à s’absenter davantage s’il souhaite poursuivre sa carrière politique qui vient tout juste de débuter. Mais sa course à la présidentielle pourrait s’arrêter nette puisqu’un avocat a porté plainte contre lui. Il l’accuse d’avoir falsifié plus de six cent signatures pour que son nom apparaisse sur les bulletins de votes. On ignore encore où mènera cette plainte, mais Kim Kardashian doit secrètement espérer que cela bloquera la suite de la campagne de son mari, elle qui le supplie de se soigner avant de se lancer dans des projets professionnels d’une telle envergure.