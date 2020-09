Justin Bieber a un nouveau tatouage pour sa femme Hailey !

Il a bien grandi le petit bonhomme qui chantait « respect » de la grande Aretha Franklin sur une vidéo que sa maman avait posté sur youtube. Justin, suite à ces vidéos a très vite été repéré et est devenue une mega star. Le préadolescent mignon avec sa mèche sur le front avait fait un tabac tant avec sa musique qu’avec son look de petit garçon bien sage. Bien entendu, c’est devenu un adolescent rebelle qui a multiplié les frasques. En même temps, être une star alors qu’on est encore un enfant, cela peut être très très dur. Toujours est-il que, comme partout, il a fallu que jeunesse se passe pour qu’on retrouve un Justin zen et équilibré.

Du préado mignon, à l’homme équilibré

S’il est vrai qu’il a passé plusieurs années à rompre et à se rabibocher avec Selena Gomez, il a surpris tout le monde en annonçant qu’il était en couple avec Haily Baldwin, la cousine de Ireland Bladwin. La jeune mannequin a réussit à apporter de l’équilibre et de la zénitude dans la vie de la pop star. Quelques mois après leurs fiançailles le couple s’est marié en secret en 2018. Le couple s’est ensuite uni devant leurs proches l’année d’après, lors d’une grande fête. Il y a peu, le couple a posté les photos de leur anniversaire de mariage. Un simple pique-nique en amoureux. Pour le couple star, pouvoir être comme tout le monde a été merveilleux. En fait le couple semble amoureux comme au premier jour. Le couple serait-il formé de deux âmes sœurs ? On l’espère et on le leur souhaite.

Des activités communes fortes

En effet, le couple a l’air de regarder et de cheminer dans la même direction. Et c’est ce que semble montrer le jeune couple. Les deux conjoints se sont convertis au christianisme et ils se sont fait baptiser dans un lac. Ils avaient posté les photos de cet évènement. Mais le couple a aussi d’autres passions communes dont le tatouage. Justin a un nombre impressionnant de tatouages sur le corps, et chacun a une signification. Il a par exemple, une tête d’ours et un hommage à sa mère. Mais il a aussi « Believe » le nom de son album le plus vendu, tatoué sur son bras. Plus romantique, il a aussi un tatouage qu’il partage avec sa femme. C’est un dessin qu’ils se sont fait faire en commun. Ainsi Haily a un tatouage « love » et Justin « forever ». Aussi , lorsque le couple est ensemble, cela donne « love for ever » ( amour éternel). Il faut avouer que c’est adorable et que cela est très parlant pour un couple marié. Mais Justin a rajouté un joli tatouage pour son épouse. Et il n’est pas peu fier de le montrer.

Justin s’est fait tatouer une rose éternelle sur le cou

Pour sa belle, Justin s’est fait rajouter une somptueuse rose éternelle à coté du mot « forever » qui est déjà le pendant du tatouage de sa chérie. La rose, qui court le long de son cou, a été fait par Dr Woo, un artiste tatoueur de Los Angeles. Ce dernier est réputé pour la finesse de ses traits et les nuances de gris qu’il employe. L’homme est très couru. On ne peut réserver à moins d’un an. Il a un succès considérable. Bien entendu des personnes comme Justin n’ont pas besoin de prendre rendez-vous longtemps à l’avance. Il a la possibilité de venir quand il le souhaite ou du moins sur un simple coup de fil. Mais il est vrai que le dessin est magnifique et que la jeune mannequin doit être très fière du tatouage de son mari et de l’amour qu’il lui porte.