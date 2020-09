Justin Bieber et Hailey : les deux amoureux fêtent leur second anniversaire de mariage !

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe il y a deux ans. Justin Bieber et Hailey Baldwin s’étaient mariés en secret à New-York. En fait, personne ne s’attendait à ce que Justin se marie. Et aussi vite. Beaucoup de gens pensaient que l’amour de la vie de la superstar canadienne était Selena Gomez. Il est vrai que les jeunes gens passaient leur temps à se séparer et à se réconcilier. En effet, les deux chanteurs se rencontrent alors que Selena avait 16 ans et Justin 18. Si Selena est connue pour son travail chez Dysney, Justin est déjà une super star qui allait de concert en concert en jet privé. Le jeune homme a un nombre incalculable de fans et chacune de ses apparitions déclenche des crises d’hystéries chez les jeunes filles. Mais le jeune couple passe son temps à rompre et à se réconcilier. Bref c’est « je t’aime, moi non plus ». Certes, entre temps, lors des brouilles avec Selena, Justin avait d’autres aventures. Il avait ainsi été en couple avec Hailey Baldwin. La jeune demoiselle est la nièce d’Alec Baldwin et la cousine d’Ireland Baldwin, la fille de Kim Basinger. Bref la jeune fille vient d’une famille où la beauté est inscrite dans les gênes.

Le couple s’est marié en septembre 2018

C’est en septembre 2018 qu’à la grande surprise du monde entier, Hailey et Justin ont annoncé leur mariage. Celui-ci s’est fait de façon secrète. A New-York. En effet, rien n’annonçait cette union. Il est vrai que les jeunes gens étaient déjà en couple en 2016, mais Justin ne voulait pas s’engager alors que la jeune fille avait des intentions sérieuses. Les jeunes gens se sont retrouvés deux ans plus tard, en mai 2018. Ils se sont fiancés au bout de deux mois seulement, pour se marier dans le plus grand secret en septembre 2018. Les internautes s’attendaient à une réaction de Selena Gomez, mais il n’y en a pas eu. Il est vrai que les deux jeunes gens étaient séparés depuis un moment et que leur relation avait connu des hauts et des bas.

Une première cérémonie discrète

La première cérémonie avait été très discrète, voire secrète. Elle a eu lieu à New-York. Une année plus tard, le jeune couple a fait une grande cérémonie pour leurs familles respectives. Et c’est devant près de 160 invités que le couple a renouvelé ses vœux de mariage, en Caroline du Sud devant une magnifique brochette d’invités triés sur le volet. Le couple avait attendu que le soleil se couche pour échanger des alliances de chez Tiffany. En définitive, les jeunes gens avaient organisé une cérémonie très glamour, à la hauteur de leur amour.

Le second anniversaire de mariage fêté en toute simplicité

En fait le second anniversaire de mariage a été fêté en toute discrétion par le jeune couple. Hailey a posté une jolie photo d’elle dans un parc avec la légende pic-nic lady. Elle portait un joli jean qui mettait sa superbe silhouette en valeur. De son coté, Justin a publié une vidéo de son épouse en train de chanter une jolie chanson. Mais ce n’est pas tout, peu de temps avant, Justin avait posté un message très personnel sur les réseaux sociaux. Il avait écrit qu’il venait d’une petite ville de l’Ontario et qu’il n’était pas motivé ni par l’argent, ni la célébrité. Justin reconnaissait que durant son adolescence il avait eu des dérapages et que son ego avait pris le dessus. Il a complété en écrivant qu’il voulait devenir une meilleure personne pour être un meilleur époux et un bon père. On ne peut faire de plus jolie déclaration à son épouse et à la maman de ses futurs enfants.