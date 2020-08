Johnny Deep ; Angelina Jolie l’avait prévenu contre Amber Heard !

Si ventre affamé n’a point d’oreilles, un homme amoureux non plus. La planète entière avait entendu parler du mariage désastreux de Johnny Deep avec Amber Heard, une actrice texane. La jeune femme avait fait quelques apparitions dans des séries ou des films. Même si elle a eu quelques succès professionnels, elle n’a été réellement connue que lorsqu’elle a jeté son dévolu sur Johnny Deep. C’est cette relation, suivi du mariage du couple, qui a assis la notoriété de la jeune femme au niveau international. Mais c’est leur divorce, après quelques mois de mariage, qui a fait les grands titres de la presse. En définitive, ce sont les procédures post-divorce qui ont fait et vont encore faire, les choux gras de la presse. Pourtant quelqu’un avait mis Johnny Deep en garde contre ce mariage.

Un mariage de conte de fées

Johnny Deep avait épousé très rapidement la jeune et jolie Amber sur l’île privée qu’il possède dans les Caraïbes. L’image était idyllique, les amoureux se sont dit oui sur la plage, les pieds nus dans le sable. Un mariage comme dans les films hollywoodiens pour des acteurs hollywodiens. Mais malheureusement pour Johnny, le happy-end des films américains n’était pas au rendez-vous. Bien au contraire ; ils se marièrent et eurent beaucoup de disputes.

Un divorce catastrophique

Le mariage a très vite tourné court. Amber se plaignait de prétendues violences conjugales que lui aurait fait subir son conjoint. Bien entendu la star de « Pirates des Caraïbes » contestait formellement avoir levé la main sur sa compagne. Cette dernière est allée s’épancher dans la presse. Les médias, ravis de l’aubaine et sur les seuls dires de la jeune femme, ont mis une volée de bois vert à l’acteur, le tabloïd anglais « The Sun » l’a même présenté comme un « batteur de femmes ». Mais Amber ne s’est pas arrêtée là. Elle a publié une tribune dans un grand quotidien américain où elle se présentait comme une survivante des violences conjugales.

Des procédures post-divorce en diffamation

La star de « Charlie et la Chocolaterie » n’a cependant aucune intention d’endosser une image qui n’est pas la sienne. Il se bat pied-à-pied contre la réputation que la jeune femme essaye de lui faire. Ainsi un procès retentissant vient de se dérouler à Londres contre le magazine « The Sun ». Chaque jour avait apporté son lot de surprises et l’image de la jeune femme a été bien écornée. Bien que le juge ait remis sa décision à une date ultérieure, le déballage a été sordide. Et pourtant Lara Croft en personne avait mis Edward aux mains d’argent en garde.

Angelina Jolie avait déconseillé à Johnny Deep d’épouser Amber

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de « the tourist » il y a dix ans et sont restés de très bons amis. Dès le début, la starlette avait fait très mauvaise impression sur l’ex-femme de Brad Pitt. Cette dernière trouvait que la jeune femme avait un coté très manipulateur et cherchait surtout à asseoir sa carrière et sa notoriété en se servant de sa liaison avec la méga-star hollywoodienne. « Tu vas faire la connerie de ta vie » avait insisté Angelina, effrayée d’apprendre qu’en plus son ami n’avait pas établit de contrat de mariage. Moins de cinq ans plus tard, force est de constater que la mise en garde adressée à Johnny était plus que fondée. L’acteur a vu son image ternie par les accusations de la jeune femme. Il est aujourd’hui contraint de mener procédure sur procédure pour rétablir son honneur. En effet, alors que la procédure Londonienne est en délibéré, Johnny fourbit ses armes pour l’action en diffamation qu’il a intenté aux Etats-Unis contre Amber Heard et qui commencera en janvier 2021.