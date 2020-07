Johnny Depp en pleine tourmente, Vanessa Paradis, lui apporte son soutien dans une lettre attendrissante

Ils ont été pendant de nombreuses années l’un des couples les plus glamour de Hollywood. Johnny Depp rencontre Vanessa Paradis en 1998, alors qu’il se trouve à Paris pour le tournage de La Neuvième Porte de Roman Polanski. Entre les deux acteurs, le coup de foudre est immédiat. Il faut dire qu’ils se rejoignent sur plusieurs points. Tous deux passionnés de cinéma et de musique, ils cultivent une image assez rock’n’roll, entretenue par de précédentes relations amoureuses des plus passionnelles. Elle, avec Florent Pagny et Lenny Kravitz. Lui, avec Winona Ryder et Kate Moss. Et pourtant, ensemble, le couple va connaître une forme d’apaisement et donner naissance à deux enfants, Lily-Rose et Jack. Une vie de famille sereine, entre la France et les États-Unis, qui connaîtra malheureusement son épilogue en 2012. Après quatorze ans d’amour, Vanessa Paradis et Johnny Depp décident de se séparer. Toutefois, les deux anciens amants ont tenu à garder de bonnes relations et savent qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre. Et la chanteuse vient d’ailleurs de le prouver.

Des mots tendres

Johnny Depp connaît actuellement une période compliquée. Depuis son divorce avec l’actrice Amber Heard, le légendaire interprète de Jack Sparrow est au plus mal. Sa carrière est dans le creux de la vague et d’un point de vue personnel, il doit faire face à des accusations de violences conjugales de la part de son ex-femme. Accusations dont le journal The Sun s’est fait écho et que l’acteur a donc décidé d’attaquer en justice pour diffamation. Dans le cadre de ce procès, qui se tient actuellement à Londres, Vanessa Paradis devait initialement témoigner en faveur de son ancien compagnon par visioconférence, depuis son domicile en France. Finalement, le tribunal a estimé que l’intervention de l’artiste n’était pas nécessaire puisqu’elle avait déjà fait savoir qu’elle n’avait jamais été victime de violences de la part de Johnny Depp.

Néanmoins, même à distance, Vanessa Paradis a fait entendre sa voix puisqu’elle a fait parvenir une lettre dans laquelle elle défendait corps et âme son ancien compagnon. « Je connais Johnny depuis 25 ans. Nous sommes partenaires depuis 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j’ai connu Johnny comme un père et une personne gentille, attentive, généreuse et non violente », a ainsi écrit l’interprète de Divine Idylle.

Le soutien de Winona Ryder

Vanessa Paradis n’a pas été la seule à se montrer présente pour Johnny Depp. Winona Ryder, avec qui le comédien a vécu une folle passion au début des années 1990, a également tenu à s’exprimer sur le sujet. « L’idée qu’il soit une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que j’ai connu et aimé », a ainsi fait savoir l’actrice de Stranger Things.

Entre les deux comédiens américains, les relations ont souvent été volcaniques. Mais comme c’est le cas pour Vanessa Paradis, Winona Ryder est scandalisée par les accusations dont est victime son ancien amant : « Il n’a jamais été, jamais violent envers moi. (…) Il n’a jamais été violent et abusif envers quiconque que j’ai vu. Je me sentais tellement en sécurité avec lui ! ». Qu’importe les accusations d’Amber Heard, Johnny Depp sait qu’il peut compter sur les autres femmes de sa vie.