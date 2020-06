Jean-Pierre Pernaut, détesté ? Trop vieux, faux c*l… il se fait lyncher pour son retour au JT !

Après de longs mois à présenter le JT depuis sa maison, Jean-Pierre Pernaut va enfin reprendre le chemin du travail. Les français pourront le retrouver sur le plateau du journal de 13h sur TF1 à partir du lundi 8 juin.

C’est une nouvelle très émouvante pour le présentateur de 70 ans qui devait rester confiné chez lui plus longtemps en raison de son âge et de ses antécédents médicaux. Jean-Pierre Pernaut a effectivement combattu un cancer en 2019 et depuis, il ne compte pas céder sa place au JT qu’il affectionne tant. C’est sur ce point-là que les internautes l’ont lynché.

En effet, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay est fière de son mari. Elle a donc partagé une publication sur Instagram annonçant le retour de son époux sur le plateau de télévision, en direct. Elle explique qu’elle a aimé profiter de son mari pendant le confinement et qu’elle a particulièrement apprécié partager son JT en direct de la maison. Cependant, elle est très contente qu’il puisse enfin retrouver son équipe qu’il semble affectionner.

Sous cette publication, de nombreux abonnés de Nathalie Marquay ont tenu à féliciter le retour de Jean-Pierre Pernaut. Parmi eux, il y a des internautes qui ne l’entendent pas de cette oreille et qui aimeraient que le présentateur de 70 ans prenne enfin sa retraite pour laisser sa place à un journaliste plus jeune…

« On espère que ce temps sera tres limité dans le temps et que TF1 prendre la décision de nous mettre au 13h un jeune journaliste qui attend pour un poste stable. 70 ans c’est l’âge du repos et donc de la retraite ! » écrit ainsi une abonnée Instagram.

Jean-Pierre Pernaut remercie Jacques Legros

Les autres internautes ont tout de suite pris la défense de Jean-Pierre Pernaut et lui ont dit que si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à changer de chaîne. En attendant, c’était Jacques Legros qui assurait en direct le JT de 13h. Ce dernier a d’ailleurs adressé un message émouvant aux téléspectateurs lors de son dernier JT, vendredi 2 juin.

« Merci pour ces trois mois en votre compagnie, à se soutenir, les uns et les autres, je vous donne rendez-vous le 10 juillet ! » a-t-il ainsi déclaré. S’il revient le 10 juillet, c’est parce que Jean-Pierre Pernaut part en vacances et qu’il assure une nouvelle fois son intérim.

En tous cas, la cote de popularité de Jacques Legros a augmenté pendant le confinement. Les français l’ont découvert sous un autre angle et apprécient désormais journaliste de 68 ans.

"C'était ma dernière fois à la maison. Merci d'avoir si bien tenu la barre avec l'équipe du #13H". Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

Jean-Pierre Pernaut a également profité de l’occasion pour adresser ses remerciements à Jacques Legros qui, selon lui, a « bien tenu la barre ». Le compte Twitter officiel de TF1 a d’ailleurs partagé une nouvelle fois cette vidéo et Jean-Pierre Pernaut s’est de nouveau fait lyncher par les internautes.

« Pernaut n’aime pas Jacques Legros Il l’a déjà fait mettre dehors de tf1…c’est faux c*l Un vieil acariâtre jaloux et grippe sous !!!! Vivement qu’il dégage » peste un premier internaute sur Twitter. Et Jacques Legros avait d’ailleurs avoué qu’il ne parlait pas avec Jean-Pierre Pernaut et qu’il avait eu des différends avec lui par le passé.

De plus, plusieurs français affirment qu’il est faux, trop vieux, jaloux et hypocrite. Certains lui ont même dit de rester chez lui avec sa femme et ses enfants. D’autres encore se sont « excusés » de ne pas faire partie du « fan club de Jean-Pierre Pernaut ».

« Franchement reste chez toi !!! Jacques Legros est plus agréable à écouter… (même si c’est pas une flèche) il est moins arrogant que toi. TF1 Le JT il serait temps de faire un PPDA gate. Ca commence à sentir le renfermé chez vous. Prenez exemple sur JJBourdin » a commenté un twittos.

Les coups de sang de Jean-Pierre Pernaut contre le Gouvernement pendant ce confinement n’ont pas plu à tout le monde. Ce tweet le prouve d’ailleurs ! Ses détracteurs assurent qu’il est arrogant car il critique des mesures de l’Etat alors qu’il n’est pas à leur place. Il avait notamment poussé un coup de gueule contre la non réouverture des plages et sur la façon dont les informations étaient communiquées par le Gouvernement d’Emmanuel Macron.

Si l’on pouvait croire de prime abord que Jean-Pierre Pernaut faisait l’unanimité auprès des français, ce n’est pas du tout le cas ! Il y a une bonne partie des téléspectateurs du JT qui souhaite son départ à la retraite. En tous cas de son côté, ce n’est pas prévu pour tout de suite.