Jean-Pierre Pernaut critique ouvertement Macron : il révèle tout !

Le présentateur vedette du JT de TF1 prouve une fois de plus qu'il n'a peur de rien en continuant à critiquer ouvertement le gouvernement.

L’éventualité de sanctions prises à son encontre ne l’impressionne pas du tout : Jean-Pierre Pernaut semble bel et bien décidé à dire tout ce qu’il pense, qu’importe les conséquences de ses propos !

Avec cette énième prise de parole, Jean-Pierre Pernaut souhaite vider son sac en critiquant ouvertement les mesures prises par le gouvernement Macron au sujet de la fermeture des plages du littoral français.

Le présentateur star du journal télévisé de TF1 ne tremble donc pas devant de possibles sanctions de la par de la chaîne : à 70 ans, Jean-Pierre Pernaut fait preuve d’un courage sans faille. Se pourrait-il malgré tout que son franc-parler lui occasionne d’importants soucis avec la direction de TF1 ?

En effet, après la période de confinement imposée par le gouvernement, de très nombreux téléspectateurs se sont inquiétés de ne pas revoir leur présentateur préféré aux commandes du JT. Certains ont alors évoqué une possible sanction de la part des dirigeants de TF1, prises pour le punir d’avoir émis le fond de sa pensée à plusieurs reprises en prenant position contre le président de la République, en direct dans son JT.

Jean-Pierre Pernaut acerbe à l’encontre du gouvernement : Macron en a pris pour son grade !

En effet, durant les deux mois qu’a duré le confinement adopté pour lutter contre la pandémie de Covid-19, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas fait prier pour dire tout ce qu’il pensait des mesures dictées par l’exécutif.

Le présentateur bien connu des Français avait notamment critiqué la décision gouvernementale concernant l’obligation de fermeture des fleuristes le 1er mai, alors que parallèlement, les jardineries étaient habilitées à recevoir du public. Jean-Pierre Pernaut avait également dénoncé le fait que les pharmaciens n’aient pas le droit de vendre des masques.

Dernièrement, Jean-Pierre Pernaut a démontré qu’il n’avait décidément pas peur de la direction de TF1 et de possibles sanctions, en s’attaquant une fois de plus à une décision prise par Emmanuel Macron et son gouvernement : la fermeture des plages.

Jean-Pierre Pernaut en colère : il ne comprend pas la décision de fermer les plages du littoral durant la crise sanitaire du Covid-19 !

Une fois de plus, Jean-Pierre Pernaut s’est illustré pour son franc-parler durant l’un de ses derniers journaux télévisés. Cette fois-ci, c’est au sujet de la fermeture des plages du littoral durant la pandémie de coronavirus que le présentateur a fait part du fond de sa pensée.

Visiblement amère à l’encontre des décisions prises par le gouvernement en cette période compliquée, Jean-Pierre Pernaut n’a pas hésité à pousser un coup de gueule en direct dans son journal télévisé :

« Quel contraste en tout cas avec ces images qu’on a vues tout à l’heure, des rues commerçantes noires de monde y compris dans les grandes villes y compris dans les zones rouges » a affirmé le journaliste, avant de rajouter : « on l’a vu en Alsace, c’est vrai aussi dans les stations balnéaires où il y a des rues noires de monde alors que les plages sont vides alors qu’il y a de l’espace, c’est bizarre bizarre ».

Avec cette allocution, Jean-Pierre Pernaut prouve une fois de plus qu’il n’a nullement peur des éventuelles conséquences de ses propos tranchés. Le présentateur, visiblement étonné par l’absence de cohérence du gouvernement dans ses décisions, critique le manque de clarté des mesures prises à l’occasion du déconfinement.

Le mari de Nathalie Marquay semble donc bel et bien décidé à ne pas se taire et ne pas céder aux pressions en clamant son avis haut et fort ! Une prise de parole franche et une audace qui ne sont pas pour déplaire aux téléspectateurs ; en effet, nombreux sont ceux qui soutiennent le présentateur lors de ses coups de gueule répétés.

Après ses dernières prises de position en direct dans son JT, beaucoup d’internautes avaient en effet tenu à féliciter Jean-Pierre Pernaut pour sa franchise et son courage. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du présentateur l’avaient alors félicité et encouragé à continuer à faire part de ses jugements vis-à-vis des mesures gouvernementales.

Cependant, se pourrait-il que la chaîne TF1 ait décidé de l’éloigner quelque temps de l’antenne suite à ses prises de parole répétées ? Alors que de nombreux téléspectateurs se sont inquiétés de ne pas revoir Jean-Pierre Pernaut aux commandes de son JT lors du déconfinement, ce dernier a tenu à les rassurer.

Ainsi, d’après le principal intéressé, s’il n’apparaît plus à l’écran c’est tout simplement parce qu’il est en vacances. Des congés prévus de longue date, afin qu’il puisse se reposer suite à son cancer de la prostate dont il a été opéré, il y a tout juste quelques mois. Si Jean-Pierre Pernaut n’apparaît plus aux commandes du JT de TF1, c’est donc tout simplement parce qu’il souhaite prendre soin de sa santé, pour mieux continuer à dire haut et fort ce qu’il pense !