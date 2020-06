Jean-Luc Lahaye : des révélations totalement incroyable concernant son couple

Le quotidien peut être rythmé par des hauts ou des bas, il est souvent difficile d’avoir toujours que des points positifs. Jean-Luc Lahaye est apparu sur le plateau d’une émission il y a quelques jours via Internet et les fans ont notamment pour découvrir son actuelle compagne qui est beaucoup plus jeune que lui. En effet, Paola n’est pas passée inaperçue dans Non Stop People et le chanteur de plus de 60 ans semblait très heureux de présenter sa chérie. Auparavant, il a eu une autre relation avec notamment Aurélie qui partageait sa vie à la fin des années 80.

Jean-Luc Lahaye aurait été colérique selon Aurélie

Le couple a tout de même eu des moments de bonheur, car deux enfants sont le fruit de cet amour et ce sont deux filles que le chanteur a pu avoir. Dans une émission baptisée les lunettes noires pour nuits blanches, Jean-Luc Lahaye et sa compagne Aurélie avaient donc fait une apparition. C’est au cours de cet entretien que les internautes avaient pu en apprendre un peu plus sur le quotidien du couple.

Aurélie avait donc précisé qu’elle avait terriblement peur à cause des colères que le chanteur pouvait avoir .

. Il s’agit d’un trait de caractère qu’elle détestait le plus.

Apparemment, elle avait précisé que ces élans de colère pouvaient se produire n’importe quand.

En effet, il est toujours difficile d’évoluer au quotidien avec une personne qui peut piquer une colère d’une minute à l’autre. Aurélie semblait donc être apeurée au vu de ses confidences qui ont été rapportées par Amomama.

Jean-Luc Lahaye est très médiatisé

Depuis quelques semaines, le chanteur revient sur le devant de la scène alors que les spectacles sont impossibles au vu de la crise sanitaire. Jean-Luc Lahaye avait pu se confier lors d’une interview relayée sur Internet dans laquelle il évoquait son confinement. Comme ses propos avaient engendré une certaine polémique, il avait eu l’occasion de se confier sur le plateau de Cyril Hanouna notamment pour donner sa version des faits. Récemment, il a également proposé une autre interview dans laquelle les internautes ont pu découvrir sa femme Paola. À nouveau, Jean-Luc Lahaye a suscité quelques polémiques et critiques à cause de ses propos utilisés pour décrire la rencontre.

Comme vous le savez, sa chérie est beaucoup plus jeune, il a donc précisé qu’il l’avait choisie via une échographie. Cela n’a pas forcément fait rire tous les internautes. Dans tous les cas, Jean-Luc Lahaye semble très heureux avec sa compagne actuelle et il apparaît parfois sur les réseaux sociaux avec ses deux filles prénommées Margaux et Gloria. Elles ont désormais plus de 30 ans et elles n’évoluent pas dans le monde de la chanson. L’une serait mannequin et l’autre chef de projet au sein d’une société.