Jean-Luc Lahaye donne des nouvelles, sa fille est tombée du 2e étage en se trompant de porte

C’est dans une interview accordée à Télé Star que Jean-Luc Lahaye a décidé de s’exprimer concernant la chute dont sa fille a été victime, il a donné quelques détails concernant cet accident qui aurait pu être beaucoup plus problématique.

Le soucis s’est déroulé en Septembre 2019 et neuf mois après cet accident, le chanteur a fait quelques confidences qui sont assez glaçantes.

Jean-Luc Lahaye raconte l’accident de sa fille

C’est Margaux qui a été la victime de ce dramatique accident qui s’est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche.

Le chanteur a donc eu très peur puisque sa fille aurait pu décéder, car il ne faut pas oublier qu’une chute du second étage est tout de même assez conséquente. Lors de cette interview, il précise qu’elle a pu se lever à 4h30 du matin et elle souhaitait se rendre aux toilettes, mais elle n’a pas ouvert la bonne porte. Elle a donc confondu celle des toilettes avec la baie vitrée. Vous vous demandez comment la chute a pu être possible, car la fenêtre ne devait pas donner dans le vide.

Un communiqué avait été partagé avec Jean-Marc Morandini notamment pour partager quelques détails concernant cet accident .

. Apparemment, le balcon n’avait pas un garde-fou, elle a donc pu chuter directement dès que la baie vitrée a été ouverte.

Le 22 Juin, Jean-Luc Lahaye a souhaité affirmer que sa fille allait bien, mais elle est toujours en rééducation neuf mois après.

Cela montre que la chute a été très grave.

Quelles ont été les blessures de la fille de Jean-Luc Lahaye ?

Son père avait donc donné des détails concernant l’état de santé de sa fille à la suite de cette chute. Elle avait donc une fracture au niveau du coude, une autre pour le bassin et une luxation. La hanche avait également été remise en place. Selon les dires de son père qui ont notamment été relayés par le magazine Gala, la jeune femme n’a pas eu de blessures au niveau des jambes ou encore du visage. De plus, il avait affirmé que les organes vitaux n’avaient pas été atteints lors de cette chute de plusieurs mètres. Vous pouvez donc comprendre que les blessures ne sont finalement pas très « graves » au vu de la hauteur, car comme avait pu le préciser Jean-Luc Lahaye, « c’est d’ailleurs miraculeux que ce ne soit pas aussi grave qu’on aurait pu le penser ».

Jean Luc Lahaye se retrouve souvent dans la presse ces derniers mois, il avait notamment pu présenter sa compagne lors d’une interview filmée qui avait fait le tour de la toile. Le grand public avait donc pu découvrir la fameuse Paola qui partage sa vie et le couple semble très heureux. Margaux a été le fruit d’une précédente union avec notamment Aurélie. À l’époque, plusieurs rumeurs avaient vu le jour concernant les blessures de sa fille, mais il avait décidé de partager quelques paroles sur sa page Facebook afin de rétablir toute la vérité. En effet, sa fille n’avait pas été nue sur le trottoir ou encore désorientée, elle avait des vêtements de nuit lorsque la chute s’est déroulée.

En espérant que la fille de Jean-Luc Lahaye puisse se remettre complètement de ces blessures qui ont sans doute été douloureuses et handicapantes.

Jean-Luc Lahaye donne des nouvelles de sa fille Margaux, victime d'un terrible accident https://t.co/BWwa4C91tl Le chanteur Jean-Luc Lahaye, 67 ans, a donné quelques nouvelles de sa fille Margaux, 35 ans, victime d'un terrible accident en septembre 2019. — Femme Actuelle (RSS) (@FemmeActuRSS) June 22, 2020

Les nouvelles données par Jean-Luc Lahaye sont finalement assez rassurantes, mais elle doit tout de même réaliser de la rééducation après autant de mois. Cela prouve qu’elle a donc été la cible d’une chute assez dangereuse, périlleuse et complexe, elle aurait pu avoir des blessures encore plus graves.